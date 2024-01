Ayao Komatsu: «Sehe gewisse Dinge anders»

Als neuer Haas-Teamchef hat Ayao Komatsu die Herausforderung angenommen, die Nachfolge von Günther Steiner anzutreten und das US-Team wieder auf die Erfolgsspur zurückzuführen. Der Japaner weiss, was er will.

Die schlechten WM-Ergebnisse, die das Haas-Team in den jüngsten Jahren hinnehmen mussten, führten dazu, dass Gene Haas den Vertrag des bisherigen Teamchefs Günther Steiner nicht verlängerte. Der amerikanische Teambesitzer sprach von peinlichen Ergebnissen, die erzielt wurden, und präsentierte mit Ayao Komatsu aus den eigenen Reihen auch gleich den Nachfolger für den populären Südtiroler.

Der Japaner stellte gleich klar, dass er nicht versuchen werde, Steiner zu kopieren. Und im «Sky Sports F1»-Gespräch teilte er mit: «Ich denke, man sieht gleich, dass ich anders bin. Wir kamen bei der Arbeit aber auch darüber sehr gut miteinander aus, und Günther hat sehr viel für dieses Team getan. Er hat es aufgebaut und ich habe unglaublich viel Respekt für ihn und das, was er geleistet hat.»

«Ich sehe gewisse Dinge anders, habe eine etwas andere Arbeitsweise und denke auch, dass wir trotz der Einschränkungen, die wir in diesem Team haben, in vielen Bereichen Fortschritte erzielen können. Würde ich das nicht glauben, dann hätte ich diesen Job auch nicht angenommen», beteuerte der 47-jährige Ingenieur.

Dass Gene Haas die Ergebnisse des Teams als peinlich bezeichnet hat, kann Komatsu nachvollziehen. Er sagte dazu: «Ich sass bei jedem Rennen an der Boxenmauer und es ist natürlich beschämend, wenn man im Qualifying zwar eine anständige Position erreichen kann, gleichzeitig aber auch weiss, dass es dann am Sonntag wieder in die falsche Richtung gehen wird. Das ist peinlich, da hat Gene absolut recht, und dazu sind wir auch nicht dabei.»

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island