Carlos Sainz (Ferrari): «So muss es nun weitergehen»

Nachdem sein Vater seinen vierten Dakar-Sieg feiern durfte, war Carlos Sainz jr. voll des Lobes für die gleichnamige Rallye-Legende. Und der Ferrari-Star nahm den Triumph zum Anlass, eine Kampfansage zu machen.

Im Alter von 61 Jahren hat Rallye-Ass Carlos Sainz noch einmal bewiesen, wie gut er am Steuer ist: Der Spanier sicherte sich zum vierten Mal den Sieg in der anspruchsvollen Rallye Dakar und bescherte Audi damit zum Ende des Dakar-Engagements den ersten Triumph in jener Wüstenhatz, die viele als das härteste Rennen der Welt bezeichnen.

Auch der gleichnamige Sohn war voll des Lobes für die Leistung seines Vaters. Carlos Sainz jr. schwärmte über den Sieg seines Vaters: «Er hat das Rennen so gemanagt, wie nur er es kann. Er hat den klügsten Dakar-Auftritt hingelegt, den ich je gesehen habe. Er hat es perfekt hinbekommen und seine Erfahrung gezeigt.»

«Ich bat ihn, nicht zu viel Gas zu geben, denn letztlich ist die Dakar ein Langstrecken-Rennen und er liebt es, richtig zu racen», verriet der 29-Jährige aus Madrid, der den ersten Platz des Vaters zum Anlass nimmt, für sich selbst ein ehrgeiziges Ziel zu formulieren.

«2024 hat gut angefangen», erklärte der zweifache GP-Sieger lächelnd, und fügte kämpferisch an: «So muss es jetzt für die Familie Sainz weitergehen.» Im vergangenen Jahr schaffte es der Ferrari-Pilot, seinem Team in Singapur den einzigen Saisonsieg zu bescheren. Die WM schloss er auf dem siebten Tabellenrang ab.