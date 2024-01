Kevin Magnussen über 2023: Keine Highlights

Das Haas-Team hat die WM 2023 auf dem letzten Platz abgeschlossen, Kevin Magnussen belegte in der Fahrer-Wertung den 19. Rang. Das vergangene Jahr war schwierig, räumte der Däne beim Saisonfinale in Abu Dhabi ein.

Für Kevin Magnussen gab es im vergangenen Jahr sportlich nicht viel zu feiern. Der Haas-Pilot schaffte es nur drei Mal in die Punkte – und das auch nur knapp: Sowohl in Saudi-Arabien, als auch in Miami und Singapur kam er nicht über den zehnten Platz hinaus.

Rückblickend erklärte der Däne beim Saisonfinale in Abu Dhabi denn auch, als er nach den Highlights seiner Saison gefragt wurde: «Ich muss leider sagen, dass es gar keine grossartigen Highlights gab.» Und er erinnerte sich: «Es gab Rennen, in denen ich unglaublich glücklich mit dem zehnten Platz gewesen wäre.»

«Das zeigt eigentlich schon, was für ein Jahr wir hatten. Aber klar, die GP, in denen die Punkte in Reichweite waren, waren auch unsere Highlights. Aber leider gab es nicht mehr als den zehnten Platz zu holen», fügte der 31-Jährige seufzend an.

Immerhin habe man mit dem grossen Update eine Richtung für das diesjährige Auto gefunden, ist sich Magnussen sicher. «Das Auto hat auf dem Papier nicht mehr Abtrieb, es ist nicht schneller, aber es lässt sich besser fahren. Es ist einfacher, denn die Balance ist konstanter. Und ich denke, genau in diese Richtung werden wir bei der Entwicklung im Winter gehen müssen. Ich hoffe, dass wir damit einen Schritt nach vorne machen können.»

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island