Helmut Marko über Carlos Sainz: «Er hatte Pech»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hält viel von Carlos Sainz, der als Red Bull-Junior in die Formel 1 kam. Der Spanier hatte aber das Pech, an der Seite von Max Verstappen zu fahren, sagt der Grazer.

2023 war Carlos Sainz für den einzigen Ferrari-Sieg in der vergangenen Saison verantwortlich. Der 29-jährige Spanier triumphierte auf dem Strassenkurs von Singapur und schloss die WM als Gesamtsiebter ab. Damit war er auch der einzige Red Bull Racing-Gegner, der im vergangenen Jahr einen GP-Triumph einfahren konnte.

Seine ersten GP-Einsätze absolvierte der Sohn der gleichnamigen Rallye-Legende aber in den Farben von Toro Rosso. 2010 wurde er in das Red Bull Junior Team aufgenommen und sein WM-Debüt gab er 2015 an der Seite von Max Verstappen, dessen GP-Karriere zur gleichen Zeit startete. Und genau das war sein Pech, ist sich Dr. Helmut Marko sicher.

«Sainz ist zweifelsohne ein grossartiger Fahrer», erklärte der Grazer im Gespräch mit «Marca». «Er war bei Toro Rosso fast auf Augenhöhe mit Max» lobte er, betonte aber auch: «Aber er hatte das Pech, der Teamkollege von Verstappen zu sein.» Und er verriet: «Die Atmosphäre zwischen den Beiden war ziemlich toxisch.»

«Und so, wie das Team damals aufgebaut war, sah ich keine Möglichkeit, ihn bei uns zu halten, deshalb wechselte er zunächst zu Renault, bevor er für McLaren fuhr und schliesslich bei Ferrari landete», ergänzte Marko, der schon vor Sainz’ Aufstieg in die Königsklasse schnell von dessen Speed überzeugt war.

«Er war in den Nachwuchsklassen sehr schnell. Bei seinem ersten Formel-1-Test in Silverstone war er in den schnellen Ecken etwas schneller als Sebastian Vettel, dessen Zeiten uns damals als Messlatte dienten. Er war fast auf dem gleichen Niveau wie Verstappen, aber nur fast, und als wir die Wahl zwischen ihm und Max hatten, war es klar, wie wir uns entscheiden mussten.»

