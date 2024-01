Formel-1-Zukunft: Diese Rennen kommen in Gefahr

​Am 23. Januar hat die Formel 1 ein Zehnjahresabkommen mit der madrilenischen IFEMA verkündet. Gefahren wird auf dem neuen Kurs ab 2026. Wir sagen, wie die Zukunft des WM-Programms aussieht.

Die Formel-1-Weltmeisterschaft wird um einen weiteren Straßenkurs bereichert: Wie am 23. Januar bekannt wurde, kehrt die Formel 1 nach Madrid zurück. Gefahren wird auf dem Messegelände IFEMA, die erste Ausgabe des neuen Austragungsortes werden wir 2026 erleben.

In der GP-Saison 2024 finden erstmals 24 WM-Läufe statt, und die Teamchefs haben Formel-1-CEO Stefano Domenicali klargemacht: Viel mehr geht da nicht mehr, die Fachkräfte sind an ihrer Belastungsgrenze angelangt.

Wer in den kommenden Jahren ins Programm rücken will, der muss ein anderes Rennen verdrängen. Was die Frage zahlreicher Leser aufwirft: Wie lange dauern eigentlich die heutigen Abkommen mit den verschiedenen Veranstaltern? Hier die Liste, die Reihenfolge entspricht dem WM-Ablauf 2024.

Bahrain 2036

Saudi-Arabien 2030

Australien 2037

Japan 2024

China 2025

USA (Miami) 2031

Italien (Imola) 2026

Monaco 2025

Kanada 2031

Spanien 2026

Österreich 2030

Großbritannien 2024

Ungarn 2032

Belgien 2025

Niederlande 2025

Italien (Monza) 2025

Aserbaidschan 2026

Singapur 2028

USA (Austin) 2026

Mexiko 2025

Brasilien 2030

USA (Las Vegas) 2032

Katar 2032

Abu Dhabi 2030

Madrid: 2026–2035



Wir sehen: In diesem Jahr laufen die Verträge der beiden Traditionsrennen von Silverstone und Suzuka aus, ein Jahr später gilt das auch für Monaco, Spa-Francorchamps, Zandvoort, Monza und Mexiko-Stadt. Ebenfalls mit Ausgabe 2025 endet der Vertrag mit Shanghai.



Sollte für Belgien oder die Niederlande kein Platz mehr sein, ist angedacht, die Rennen von Spa und Zandvoort abwechslungsweise zu veranstalten.



Formel-1-CEO Stefano Domenicali hat klargemacht: Für zwei Rennen pro Saison in einem europäischen Land ist über 2026 hinaus kein Platz mehr. Also schlechte Karten für Barcelona. Was Italien angeht, so will Monza sich den italienischen Grand Prix mit Investitionen für 21 Millionen Euro https://www.speedweek.com//formel1/news/217873/Monza-baut-um-fuer-21-Millionen-Euro-140-Tage-Arbeit.html auch weiterhin sichern, auf Kosten von Imola.





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island