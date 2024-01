Stefano Domenicali zum Madrid-GP: Barcelona, was nun?

​Das Abkommen zwischen der Formel 1 und der IFEMA ist verkündet – der Spanien-GP findet ab 2026 auf dem Messegelände von Madrid statt. Doch was passiert nun mit dem WM-Lauf in Barcelona?

Ab 2026 wird die Formel 1 um einen interessanten Farbtupfer reicher: Die Königsklasse kehrt in die Stadt der Königlichen zurück, nach Madrid, in die Hauptstadt von Spanien. Der spanische WM-Lauf wird ab 2026 auf einem neuen Strassenkurs ausgetragen, auf dem Messegelände der IFEMA (Institución Ferial de Madrid).

Serien-CEO Stefano Domenicali sagt auf der offiziellen Seite der Formel 1: «Das sind hervorragende Nachrichten für unseren Sport. Das neue Abkommen unterstreicht die Attraktivität der Formel 1. In einer Zeit, in welcher viele Leute Europa als zu wenig investitionswillig einstufen, zeigen Madrid und die IFEMA, das dies nicht stimmt.»

«Uns ist ein faszinierendes Projekt unterbreitet worden, das den Besuchern ein umfassendes Erlebnis bieten wird – von der Reise über den Aufenthalt bis zum Rennen. Wir waren von Anfang an sehr angetan von diesen Plänen, und wir freuen uns darauf, wie wir die nun umsetzen können.»

Der 58-jährige Italiener aus der GP-Stadt Imola sagt zum Zehnjahresabkommen mit der IFEMA: «Diese lange Laufzeit beweist, dass wir danach streben, mit bestehenden oder etablierten Organisatoren über längere Phasen zu arbeiten. Zehn Jahre sind eine gegenseitige Garantie, dass wir in Ruhe etwas Großartiges auf die Beine stellen können.»



«Früher hatten wir oft die Situation, dass Abkommen um zwei oder drei Jahre verlängert wurden, vielleicht eines mal auch um fünf. Aber nun schließen wird gerne längere Verträge ab, um Stabilität sicherzustellen.»



Seit 1991 findet der spanische Formel-1-WM-Lauf auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya statt. Was wird nun aus dem Rennen in Katalonien?



Stefano Domenicali: «Damit hier keine Missverständnisse entstehen – das Abkommen mit Madrid schließt jenes von Barcelona nicht aus. Wir sehen uns derzeit an, in welcher Form wir mit Barcelona weiterarbeiten können.»



Das klingt ein wenig anders als noch vor wenigen Monaten, als Domenicali festhielt, dass er sich über 2026 hinaus nicht vorstellen könne, dass ein europäisches Land zwei WM-Läufe austrage. Was also hat sich geändert?



Die Formel 1 ist in Spanien wieder sexy, insgesamt guckten sich in der Saison 2023 gleich 77 Millionen Menschen die Königsklasse an, das sind 84 Prozent mehr als 2022. Der Aufschwung liegt auch an den tollen Leistungen von Fernando Alonso mit Aston Martin und Carlos Sainz im Ferrari.



Die Rennen werden in Spanien vom Streaming-Sportspezialisten DAZN übertragen, die Formel 1 hat ein entsprechendes Abkommen bis Ende 2026 verlängert.





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island