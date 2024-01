Günther Steiner (Ex-Haas): Zweites Buch in Arbeit

​Das Buch «Surviving to Drive» des früheren Haas-Teamchefs Günther Steiner wurde mehr als 150.000 Mal verkauft und in zwölf Sprachen übersetzt. Nun bestätigt der Norditaliener: Er arbeitet an einem zweiten Werk.

Dank der Netflix-Doku «Drive to Survive» wurde er bekannt wie ein bunter Hund: Haas-Teamchef Günther Steiner. Die Fans lieben seine unverblümte Art, gerne auch mit Kraftausdrücken. In den USA wird Steiner auf der Straße öfter erkannt als mancher Formel-1-Fahrer.

Zu seiner Popularität beigetragen hat auch sein Buch, das – in Anlehnung an die Netflix-Erfolgsserie – «Surviving to Drive» genannt worden ist. Das Werk von Steiner und James Hogg wurde satte 150.000 Mal verkauft und vom britischen Verlag Penguin Random House in zwölf Sprachen übersetzt. Im März 2024 wird eine Taschenbuchversion in die Läden kommen.

Es lag auf der Hand, was ebenfalls kommt. «Wir arbeiten an einem zweiten Buch», bestätigt der 58-jährige Südtiroler, der von Rennstallbesitzer Gene Haas keinen neuen Vertrag mehr erhalten hat als Teamchef und durch den Japaner Ayao Komatsu ersetzt worden.

«Wir waren schon an der Arbeit, als das bekannt wurde», sagt Steiner. «Nun erhält die Geschichte natürlich eine neue Wendung.»



«Ein Buch zu machen, das war für mich eine neue Erfahrung, und ich habe viel gelernt. Ich fand es lustig, mit James zu arbeiten, er ist eine coole Socke. Wenn wir uns zusammensetzten, dann stand nie im Vordergrund, was sich alles erreichen sollten. Alles entstand ganz organisch.»



«Für das zweite Buch habe ich etwas mehr Zeit, aber wir übertreiben es nicht – wir machen zwei Sitzungen pro Woche, immer eine halbe Stunde, eine am Dienstag, eine am Freitag, den Rest erledigt er. Mir ist klar, dass andere Leute tagelang mit Ghostwritern sprechen, um so etwas auf die Beine zu stellen, aber ich habe den Eindruck, bei uns ist das nicht notwendig.»



Noch steht nicht fest, wie das zweite Buch betitelt wird und wann es erscheint.





