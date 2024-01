Ferrari-Gerücht: Mehr Millionen für Charles Leclerc?

Nachdem Charles Leclerc seinen Ferrari-Vertrag vorzeitig verlängert hat, wird über das Gehalt des Monegassen spekuliert. Schlechter soll es Gerüchten zufolge für seinen Teamkollegen Carlos Sainz laufen.

Gleich zwei grosse Namen der Formel 1 haben in dieser Woche ihre Vertragsverlängerung verkündigt: Ferrari-Star Charles Leclerc hat sich mit der Scuderia aus Maranello über die Bedingungen für die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren geeinigt und Lando Norris hat sein Abkommen mit dem McLaren-Team auch verlängert.

Keine Neuigkeiten bezüglich Vertragsverlängerung gibt es hingegen von Leclercs Teamkollegen Carlos Sainz, der im vergangenen Jahr betont hat, er wolle die Verhandlungen über seine Formel-1-Zukunft am liebsten noch vor dem Saisonstart klären. Gerüchten zufolge soll sich der Spanier aber bei seinen Gesprächen derzeit in einer Sackgasse befinden. Sicher ist: Sainz wünscht sich eine mehrjährige Verlängerung seines Abkommens.

Dafür darf sich Leclerc über eine deutliche Lohnerhöhung um gleich mehrere Millionen Dollar freuen, wie in Italien berichtet wird. Die Rede ist von einem Grund-Jahresgehalt von 30 Millionen Dollar, wobei diese Zahlen wie immer mit Vorsicht zu geniessen sind, da sie von offizieller Seite nicht kommentiert werden. Auch wie lange sich Leclerc verpflichtet hat, wurde offiziell nie bestätigt, die Insider aus Italien gehen aber davon aus, dass sein Vertrag bis und mit 2028 läuft.

Eine Ausstiegsklausel soll aber auch einen Wechsel des Monegassen zu einem anderen Team nach der Saison 2026 ermöglichen, wie die «Corriere della Sera»-Kollegen berichten. Demnach darf der 26-Jährige aus Monte Carlo den ältesten GP-Rennstall der Welt verlassen, wenn ihm dieser kein Auto zur Verfügung stellt, mit dem er um den WM-Titel kämpfen kann.

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island