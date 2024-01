Formel 1 2024: Drei Hauptgegner für Red Bull Racing

Die Saison 2024 hat noch nicht begonnen, dennoch haben viele Protagonisten der Königsklasse bereits erste Prognosen für die anstehende WM abgegeben. Auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner gehört dazu.

Im vergangenen Jahr konnte sich Red Bull Racing über einen Rekord nach dem anderen freuen, denn im RB19 holten Max Verstappen und Sergio Pérez einen Sieg nach dem anderen. Es dauerte bis zum Singapur-GP am 17. September, bis die Gegner und Fans erlebten, dass weder der Niederländer noch der Mexikaner auf dem höchsten GP-Podesttreppchen standen. Carlos Sainz holte auf dem Strassenkurs den einzigen Saisontriumph für einen Red Bull Racing-Gegner.

Die Überlegenheit des Rennstalls aus Milton Keynes war vor allem der starken Leistung von Verstappen zu verdanken, der mit 19 Siegen eine Siegesquote von 86 Prozent erreichte und vom Saisonstart in Bahrain bis zum Saisonfinale in Abu Dhabi mehr als 1000 Führungsrunden drehte. Damit gelang ihm die Eroberung seines dritten WM-Titels in Folge in weltmeisterlicher Manier. Die Gegner fanden kein Mittel gegen den schnellen Niederländer, und prophezeiten frustriert, dass Verstappens Erfolgssträhne noch lange kein Ende finden wird.

Doch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist sich sicher, dass seine Mannschaft in diesem Jahr mehr Konkurrenz spüren wird. Er erklärt im «Sky Sports F1»-Gespräch: «Wir haben mit dem RB19 eine grossartige Basis, deshalb wird das nächste Auto eher eine Weiterentwicklung als eine Revolution darstellen. Aber keiner der Gegner bleibt stehen.»

Vor allem drei Rivalen hat der Brite im Blick: «Ich bin überzeugt, dass die Leistungsdichte grösser ausfallen wird. Wir können uns deshalb nicht auf unseren Errungenschaften ausruhen. Unsere Gegner sind alles grossartige Teams. McLaren, Ferrari und Mercedes waren zum Saisonschluss hin sehr gut in Form. Deshalb erwarte ich, dass die Grossen Teams wieder mit voller Kraft antreten werden.»

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island