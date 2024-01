Lewis Hamilton: Glücklicher mit seiner Hassliebe

Seit 2007 ist Lewis Hamilton in der Formel 1 unterwegs. Eine interessante Frage dabei: Was ist der größte Unterschied zwischen heute und damals?

Lewis Hamilton fährt seit 2007 in der Formel 1. In der Zeit ist viel passiert, nicht nur aus sportlicher Sicht. Immerhin hat der Brite inzwischen wie Legende Michael Schumacher sieben WM-Titel eingefahren, dazu 103 Rennsiege. Womit er statistisch gesehen der erfolgreichste Rennfahrer der Geschichte ist.

Aber auch der Mensch Lewis Hamilton hat sich in all den Jahren verändert. Auf die Frage von «Formule1», was der größte Unterschied zwischen heute und damals sei, lachte Hamilton: «Mindestens 16 Jahre. Im Jahr 2007 war ich gerade 22 Jahre alt, ich war noch ein sentimentales Kind. Ich wusste noch nicht viel über die Welt, ich war höchstens ein bisschen herumgereist.»

«Du bist immer noch dabei zu entdecken, wer du bist und wer du sein willst. Heute weiß ich, was ich im Leben will. Auf jeden Fall bin ich ein viel glücklicherer Mensch als damals», so Hamilton.

2024 wird Hamilton seine 18. Saison in der Formel 1 bestreiten. Sein Vertrag läuft noch bis Ende 2025. Er hat also immer noch nicht genug – was ihn überrascht.

«Ich hätte nie gedacht, dass ich nach einer so langen Zeit in der Formel 1 immer noch die gleiche Liebe für den Sport empfinden würde. Es ist eine Hassliebe, manchmal mag man ihn mehr, manchmal weniger. Ich denke, es wird eine Zeit kommen, in der man genug davon hat. Aber die Liebe ist immer noch da», sagte er.

