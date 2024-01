Formel-1-Sprintrennen: Das kritisiert Max Verstappen

Die Formel-1-Sprints sorgen immer wieder für Diskussionen. Die Mini-Rennen am Samstag ernten im Fahrerlager einige Kritik, auch von Champion Max Verstappen, der gleich mehrere Gründe für seine Abneigung nennt.

Die Sprintrennen wurden von den Formel-1-Verantwortlichen eingeführt, um den Unterhaltungswert der GP-Wochenenden vor dem Rennsonntag zu steigern. Und geht man nach den Umfrageergebnissen, dann kommen die Mini-Rennen am Samstag vor allem bei den jüngeren Fans gut an. Aus dem Fahrerlager der Königsklasse werden aber immer wieder kritische Stimmen laut.

Der prominenteste Kritiker ist Champion Max Verstappen, der über die 100-km-Hatz sagt: «Mir ist der herkömmliche Ablauf eines GP-Wochenendes lieber. Ich finde das klassische Format als Fahrer einfach spannender. Denn ich kann im Qualifying am Samstag viel mehr Leistung aus dem Wagen holen, wenn ich zuvor drei Trainings hatte, um die Abstimmung zu verfeinern.»

«Nach nur einem Training schon ins Abschlusstraining zu gehen, finde ich als Rennfahrer nicht befriedigend. Die Fans bekommen ausserdem schon eine Vorstellung davon, wie der Grand Prix ausfallen wird, denn das Kräfteverhältnis wird schon da ersichtlich», beanstandet der 26-jährige Niederländer, der seinen dritten WM-Titel bereits nach dem Sprintrennen in Katar feiern durfte.

«Beim klassischen Ablauf wissen die meisten hingegen nicht, wie schnell die einzelnen Autos und Piloten im Renntrimm gewesen sind. Sie sehen das Ergebnis des Qualifyings, aber als Pilot kann man im GP dann Boden gutmachen oder zurückfallen. Beim Sprint hast du das alles nicht», betont der Red Bull Racing-Star.

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island