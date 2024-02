Schumacher: Diese Stärke habe ich vermutlich von Papa

Mick Schumacher kann sein Können in der Formel 1 im Moment nur als Mercedes-Ersatzmann zeigen. Er betont aber, dass er nicht nur fahrerische Qualitäten hat.

Mick Schumacher will weiter um seinen Stammplatz in der Formel 1 kämpfen. Er hatte bereits betont, dass ihm vor allem die Situation auf dem Fahrermarkt (14 Verträge laufen aus) in die Karten spielen könnte.

Er ist 2024 weiterhin Ersatzfahrer bei Mercedes, kann sich aber in der Langstrecken-WM zeigen, dort fährt er für Alpine. Das ist zwar nicht die Formel 1, aber trotzdem ist es wichtig, nach im Grunde einem Jahr Pause, was das echte Racing angeht, wieder Rennen zu fahren.

Das ist aber nicht alles, was er in die Waagschale werfen kann, glaubt er. Sondern auch Führungsqualitäten innerhalb des Teams.

«Was ich ein wenig anders mache als die meisten Piloten, ist – und das habe ich vermutlich von Papa –, dass ich ein Team in die richtige Richtung führen kann», sagte Schumacher der Sport Bild.

«Ich bin ein Teamplayer, der die Leute hinter sich versammelt. Klar, wir fahren alleine auf der Strecke, aber man gewinnt als Mannschaft. Diese Mentalität haben nicht viele in der Formel 1. Ich denke, dass das für viele Teamchefs ein Gewinn wäre», sagte er.