Carlos Sainz: So reagiert er auf die Hamilton-News

Am Donnerstag haben Mercedes und Ferrari den Wechsel von Lewis Hamilton von der Sternmarke zum berühmten Sportwagen-Hersteller aus Maranello nach der Saison 2024 bestätigt. Das sagt Ferrari-Star Carlos Sainz dazu.

Als Carlos Sainz bei einem Treffen seines Sponsors in Madrid erklärte, er wolle bis zum Saisonstart 2024 wissen, wie seine mittelfristige GP-Zukunft aussehe, hat er sicherlich nicht damit gerechnet, beim ältesten GP-Rennstall der Welt aussortiert zu werden. Der Spanier sagte, er wolle noch viele Jahre für Ferrari fahren, denn er sei sehr glücklich mit der Zusammenarbeit, und das treffe auch auf alle Beteiligten zu.

Doch die Scuderia aus Maranello nutzte die Chance, mit Lewis Hamilton einen siebenfachen Weltmeister für 2025 und darüber hinaus zu verpflichten. Und damit ist klar, dass Sainz das Team nach der anstehenden Saison verlassen wird. Der 29-Jährige aus Madrid konnte in den vergangenen drei Jahren in Rot zwei Siege feiern, einen davon im vergangenen Jahr, womit er dem italienischen Traditionsteam den einzigen GP-Triumph in der Saison 2023 bescherte.

In den sozialen Medien reagierte Sainz auf die Neuigkeiten, die viele Fahrerlager-Dauergäste überrascht hat. Der WM-Siebte erklärte: «Gemäss den heutigen Neuigkeiten werden die Scuderia Ferrari und ich nach 2024 getrennte Wege gehen. Zuvor haben wir aber noch eine lange Saison vor uns und ich werde wie immer mein Bestes für das Team und die Tifosi auf der ganzen Welt geben.»

Wie es für ihn weitergeht, wollte Sainz noch nicht verraten. Der Wechsel zum Sauber-Team, das in dieser Saison unter dem Namen Stake F1 antreten wird, liegt nahe, denn ab 2026 wird der Rennstall aus der Schweiz als Audi-Werksteam antreten. Und Sainz pflegt ein gutes Verhältnis zum heutigen Sauber-CEO Andreas Seidl, der bei McLaren Teamchef war, als der Spanier noch für das Team aus Woking fuhr.

Hinzu kommt, dass die Familie Sainz eng mit der Marke mit den vier Ringen verbunden ist, schliesslich fuhr Rallye-Legende Carlos Sainz senior soeben seinen vierten Dakar-Sieg in einem Audi ein. Und der 61-Jährige betonte danach: «Ich bin Teil der Audi-Familie, da ist es klar, dass wir zuhause über Audi reden und darüber, was sie in Zukunft alles erreichen können.» Noch ist nichts bestätigt, Sainz junior sagt zu seiner künftigen GP-Karriere nur: «Neuigkeiten über meine Zukunft werde ich zu gegebener Zeit bekannt geben.»

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber (Stake F1)

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island