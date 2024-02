Hamilton bei Ferrari: So hat es Toto Wolff erfahren

Toto Wolff hat sich zum ersten Mal zum Mercedes-Abschied von Lewis Hamilton nach der Saison 2024 geäussert. Der Mercedes-Teamchef erzählt, wie er von den Plänen des siebenfachen Weltmeisters erfahren hat.

Die Zusammenarbeit von Lewis Hamilton und Mercedes wird nach der diesjährigen Saison enden, denn dann wird sich der 39-jährige Brite aus dem Werksteam der Sternmarke in Richtung Ferrari verabschieden, wie am Donnerstagabend bestätigt wurde. Hamilton hatte im vergangenen Jahr seinen Vertrag bis Ende 2025 verlängert, machte aber von einer Ausstiegsklausel gebrauch, um den Wechsel zu Ferrari bereits nach 2024 zu vollziehen.

Teamchef Toto Wolff hat sich zum ersten Mal zum anstehenden Abgang des siebenfachen Weltmeisters geäussert und auch verraten, wie er davon erfahren hat. «Wir haben uns für eine kürzere Vertragslaufzeit entschieden, als wir das Abkommen mit Lewis verlängert haben, deshalb ist die Tatsache selbst keine so grosse Überraschung, sondern eher das Timing», gesteht er.

«Wir haben uns in meinem Haus in Oxford getroffen, er offenbarte mir dann, dass er die Entscheidung getroffen hat, 2025 für Ferrari zu fahren. Das war’s dann im Grunde auch, wir haben eine gute Stunde geredet», erzählt der Wiener, der nicht über die Gründe für die Wahl seines langjährigen Schützlings spekulieren will.

«Ihr müsst Lewis fragen, warum er seine Meinung geändert hat, denn in der Weihnachtszeit waren wir uns sehr einig, sowohl bei der Kommunikation in der Öffentlichkeit als auch gegenüber dem Team. So, wie er es mir gegenüber formuliert hat, ist es vollkommen verständlich. Er brauchte eine neue Herausforderung, er suchte ein anderes Umfeld und es war vielleicht die letzte Chance, etwas anderes zu machen.»

«Wir sind alle grosse Jungs und wussten, dass die Vertragslaufzeit für beide Seiten von Vorteil sein konnte. Wir konnten uns auch nicht für einen längeren Zeitraum binden und der hat die Option gezogen, auszusteigen, was wir voll und ganz verstehen», betont Wolff, der auch beteuert, dass er nicht versucht hat, Hamilton zum Umdenken zu bewegen.

«Ich hatte die Gerüchte schon ein paar Tage zuvor gehört, wollte aber unser gemeinsames Treffen abwarten, das wir für den Mittwochmorgen ausgemacht hatten, und da hat er uns die Neuigkeit mitgeteilt», erzählt der Teamchef von Mercedes. «Mir gegenüber kann man sehr direkt sein, denn auch ich bin das. Als er also gesagt hat, was er vor hat, habe ich nicht versucht, ihn davon abzubringen. Es gibt vielmehr darum, nach vorne zu schauen, und zu beschliessen, wie wir das kommunizieren und wie wir das Team bestmöglich beschützen und sicherstellen, dass 2024 ein erfolgreiches Jahr wird.»

Und Wolff räumt auch ein: «Man muss anerkennen, dass wahrscheinlich jeder Fahrer davon träumt, einmal für Ferrari zu fahren.» Er respektiere es, wenn ein Fahrer den Wunsch habe, für Ferrari ins Lenkrad zu greifen. Als Misstrauensvotum gegenüber dem Team will er den Abgang nicht interpretieren. «Der Fahrer hat ja nur eine begrenzte Zeit in der Formel 1 und Lewis ist jetzt 39, das heisst, er wird mit 40 in einem Ferrari fahren. Ich kann nachvollziehen, dass er sich den Traum erfüllen will, in einem roten Overall zu stecken.»

