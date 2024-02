Hamilton-Abschied: Was macht Teamchef Toto Wolff?

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat sich vor Kurzem entschieden, mindestens drei weitere Jahre an der Spitze des Werksteams der Sternmarke zu bleiben. Er verriet, ob der Abgang von Lewis Hamilton seine Pläne beeinflusst.

Als Toto Wolff vor Kurzem seinen eigenen Mercedes-Vertrag um drei Jahre verlängerte, ahnte er noch nichts vom angekündigten Abgang des siebenfachen Weltmeisters Lewis Hamilton, der nach der diesjährigen Saison zu Ferrari wechselt. Der 52-jährige Österreicher besitzt einen Drittel des Rennstalls des deutschen Herstellers, ein weiterer Drittel gehört dem Chemie-Konzern Ineos, an dessen Spitze Jim Ratcliffe steht, und ein Drittel ist immer noch im Besitz der Daimler AG.

Wolff kommentierte die Entscheidung, die Leitung des Werksteams weiterzuführen, folgendermassen: «Letztlich strebe ich als Teilhaber die optimale Rendite an, und die erreichen wir am besten, indem wir siegen. Ich würde sicher nicht an einem Posten festkleben, wenn ich den Eindruck hätte, dass jemand anders einen besseren Job machen könnte. Und ich bin sicher: Wenn dem so wäre, dann würden mir das meine Leute sagen. So aber haben wir zu dritt entschieden – lasst uns so weitermachen.»

Und der Wiener erklärte im «Telegraph»-Gespräch selbstbewusst, dass er sich noch lange nicht ausgebrannt fühle. «Bei mir ist das Risiko eher, dass mir langweilig wird. Ich stelle mich den neuen Herausforderungen gerne, auch wenn die Situation nicht leicht zu managen ist.»

Mit dem angekündigten Abgang von Lewis Hamilton erschwert sich die Aufgabe, den Weg zurück an die Spitze des Feldes zu finden. Denn der siebenfache Champion war lange das Zugpferd des Teams mit dem Stern. Das weiss auch Wolff, der seine Pläne aber nicht ändern will, wie er betont: «Ich bin Teil dieses Teams und wir haben den Vertrag verlängert und einfach die Jahreszahlen ausgetauscht, alles andere haben wir so behalten, wie es ist. Ob man mich jetzt als Teamchef, CEO, Managing Director oder Vorsitzenden bezeichnet, ist irrelevant, meine Rolle ist eine exekutive, und die will ich jetzt mal für die nächste Zukunft auch bekleiden.»

«Das Formel-1-Team von Mercedes wird auf lange Sicht erfolgreich sein und auch in Zukunft mit verschiedenen Fahrern antreten und hoffentlich auch gewinnen. Die Phase mit Lewis ist sicherlich die erfolgreichste, die es in der Formel 1 je gegeben hat und das werden wir auch immer mit extrem positiven Gedanken verbinden.»

«Aber wir blicken nun nach vorne, denn uns erwartet die Saison 2024 mit George Russell und Lewis, in der wir alles geben wollen und hoffentlich ein schnelles Auto haben. Und gleichzeitig planen wir auch langfristig für 2026 und darüber hinaus, dann wird die Fahrer-Paarung anders aussehen und ich hoffe, dass wir dann andere Erfolge feiern werden», ergänzte Wolff.

