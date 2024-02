Andretti: F1-Einladung landete im Spam-Ordner

Wie wichtig es ist, zwischendurch auch einen Blick in den Spam-Ordner seines E-Mail-Kontos zu werfen, ist dem Andretti-Lager kürzlich wieder schmerzlich bewusst geworden. Denn eine wichtige Einladung wurde übersehen.

Nachdem der Automobil-Weltverband FIA noch grünes Licht für den Formel-1-Einstieg von Andretti gegeben hatte, gab es für die Amerikaner eine Absage von den Rechteinhabern der Formula One Management (kurz: FOM). Die Ablehnung erfolgte nicht ohne Grund, die FOM-Verantwortlichen präsentierten eine 20 Punkte umfassende Begründung für ihre Entscheidung.

Die Hauptpunkte waren die angezweifelte Wettbewerbsfähigkeit, die man als Voraussetzung für einen Mehrwert definiert hat, und auch die Tatsache, dass der angekündigte Motor-Deal mit Cadillac erst ab 2028 umgesetzt werden soll. Andretti wollte bereits 2025 in die Königsklasse einsteigen. Immerhin: Die Formel-1-Verantwortlichen haben einen Einstieg ab 2028 nicht ausgeschlossen.

Ein Kritikpunkt der Formel-1-Machthaber war auch die Tatsache, dass Andretti nicht auf eine Einladung zu einem persönlichen Treffen reagiert hat, bei dem der Antrag hätte diskutiert werden sollen. Dies, weil die entsprechende E-Mail im Spam-Ordner gelandet war, wie das Andretti-Lager mitteilte. Grund dafür war, dass die E-Mail nicht von Formel-1-CEO Stefano Domenicali selbst, sondern von einem Mitarbeiter der Formel 1 verschickt wurde.

«Wir wussten nicht, dass das Angebot für ein Treffen verlängert wurde und wir würden so ein Angebot auch nicht ablehnen», beteuerte Andretti in einem Statement zur Absage für den Formel-1-Eintritt ab 2025. Ein persönliches Treffen, bei dem die kommerziellen Angelegenheiten besprochen werden, sei von höchster Bedeutung für Andretti Cadillac, heisst es darin. «Wir begrüssen die Gelegenheit, uns mit den Vertretern der Formula One Management zu treffen. Und wir haben unser Interesse auch schriftlich bestätigt.»

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber (Stake F1)

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island