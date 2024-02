Lewis Hamilton zu Ferrari: Jetzt spricht Carlos Sainz

​Es hat fast eine Woche gedauert, bis sich Carlos Sainz zu Wort meldet. Der Spanier muss Ferrari Ende 2024 verlassen und Platz machen für Lewis Hamilton. Sainz sagt: «Mir war klar, was sich hier anbahnt.»

Noch im Herbst 2023 hatte Carlos Sainz festgehalten: «Ich fühle mich wohl bei Ferrari, und ich sehe meine Zukunft in Italien.» Aber daraus wird nichts: Teamchef Fred Vasseur ist der Coup gelungen, Lewis Hamilton zu verpflichten, ab 2025 fährt der englische Superstar in Rot, an der Seite von Charles Leclerc, dessen Vertrag verlängert worden ist. Damit ist Carlos Sainz Ende 2024 überzählig.

Fünf Tage nach der Sensationsmeldung um Hamilton hat sich Carlos Sainz nun zu Wort gemeldet. Der zweifache GP-Sieger sagt bei Sky: «Mir geht es gut, wir arbeiten ruhig und konzentriert für die Saison 2024. In meinem letzten Jahr mit Ferrari will ich so gut als möglich abschneiden.»

Auf die Frage, ob er über diese Entwicklung enttäuscht sei, meint der 29-jährige Madrilene: «Ich wusste natürlich ein wenig früher als die meisten, was sich hier anbahnt. Also war ich darauf vorbereitet. Aber ich will jetzt nur an meine Saison 2024 denken und für Ferrari mein Bestes geben.»

«Ich will mich weiterentwickeln und nicht stehenbleiben. Ich werde in diesem Jahr 30 Jahre alt, aber ich fühle mich jung und hungrig. Ich weiß, was ich kann, und ich weiß, was ich wert bin. Also mache ich mir um meine Zukunft keine Sorgen.»



«Es ist natürlich schon etwas seltsam, in eine Saison zu gehen und bereits zu wissen, dass es die letzte bei Ferrari sein wird. Aber sobald ich in Bahrain den Helm aufsetze, lasse ich das alles hinter mir. Und sollte ich eine WM-Chance wittern, dann werde ich diese Gelegenheit nutzen.»





Formel-1-Präsentationen

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island