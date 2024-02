Jacques Villeneuve zu Ferrari: Das ist der Verlierer

​Formel-1-Champion Jacques Villeneuve (52) spricht über den aufsehenerregenden Wechsel von Lewis Hamilton, Ende 2024 von Mercedes zu Ferrari. Villeneuve sagt, wer dabei der große Verlierer ist.

Jetzt mal Hand aufs Herz: Hätten Sie Geld darauf gewettet, dass Lewis Hamilton 2025 in einem Ferrari sitzen wird? Nein? Dann geht es Ihnen wie den meisten Fans und Fachleuten, sie sind also in guter Gesellschaft.

Die Nachricht, wonach der erfolgreichste Grand-Prix-Fahrer das gemachte Nest bei Mercedes verlässt und eine neue Herausforderung sucht, beweist wieder einmal – in der Formel 1 dürfen wir das Wort unmöglich getrost aus unserem Sprachschatz streichen.

Selbst Insider wie Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve geben offen zu: Das haben sie nicht kommen sehen. Der elffache GP-Sieger, inzwischen 52 Jahre alt, sagt gegenüber der Gazzetta dello Sport: «Das alles erzeugt bei Mercedes und Ferrari eine ganz andere Dynamik als bisher.»

«Es wird interessant sein zu sehen, wie Mercedes nun mit dem Fahrerduell Hamilton gegen Russell umgeht. Und Ähnliches gilt für Ferrari, wo Carlos Sainz nichts zu verlieren hat und gegen Charles Leclerc auf alles pfeifen kann.»

«Überhaupt ist Carlos Sainz für mich der große Verlierer der ganzen Geschichte. Denn seine Verhandlungsposition mit Audi oder mit wem auch immer ist nun geschwächt.»

Für den 163-fachen GP-Teilnehmer Villeneuve können sich die Tifosi auf tüchtig Feuerwerk gefasst machen. «Sainz wird null Interesse daran haben, sich in den Dienst von Ferrari zu stellen. Was die von ihm wollen, kann ihm herzlich schnuppe sein. Alles, wonach er nun trachtet, das ist – sich selber in die Auslage stellen. Er muss gute Leistungen zeigen, um für andere Teams 2025 attraktiv zu sein, und er wird versuchen, Leclerc hinter sich zu lassen.»





Formel-1-Präsentationen

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format