Esteban Ocon (Alpine): «Das Ziel heißt Siegerpodest»

​Esteban Ocon hat 2023 ein Ausrufezeichen von Alpine gesetzt – Dritter in Monte Carlo. Aber der 27-jährige Franzose ist davon überzeugt: Er ist mehr wert als WM-Rang 12 von 2023.

Alpine ist 2023 im heiß umkämpften Mittelfeld zurückgereicht worden: Die Franzosen wurden WM-Sechste im Konstrukteurs-Pokal, damit zwei Ränge schlechter platziert als 2022. In den schwierigen Momenten konnte Esteban Ocon ein Ausrufezeichen setzen. Der Franzose eroberte in den Straßen von Monaco einen tollen dritten Platz.

Der 133-fache GP-Teilnehmer sagt: «McLaren hat 2023 gezeigt, wie man im Mittelfeld vorrückt. Das muss uns ein Vorbild sein. Wenn die das schaffen, muss Alpine das ebenfalls können.»

Die mäßige Saison 2023 von Alpine liegt nicht an den Piloten. Um genau zu sein, kenne ich nur wenige gegenwärtige Formel-1-Fahrer, die dermaßen vom Erfolgshunger geprägt sind wie Ocon.

Ein Beispiel: Der Große Preis von Katar mit enormer Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit. Alpine-Fahrer Esteban Ocon wurde es nach 15 Runden schlecht, er übergab sich sogar in seinem Helm. «Aber es wäre mir nie in den Sinn gekommen aufzugeben», sagte der Sieger des Ungarn-GP 2021, der am Ende in Katar Siebter wurde. «Vorher müsst ihr mich umbringen.»

Ocon hat sich aus sehr einfachen Verhältnissen zum Grand-Prix-Fahrer hochgearbeitet, und er hat seine Wurzeln nicht vergessen. «Meine Eltern haben unser simples Haus verkauft, um mir den Kartsport zu finanzieren, wir lebten jahrelang im Wohnmobil.»

«Zwischendurch lief es nicht gut mit meiner Karriere, es gab Momente im Autosport, da wusste ich nicht, ob ich für die kommende Saison einen Wagen haben würde. Ich dachte ernsthaft daran, bei McDonald’s zu arbeiten.»



«Ich verdanke meiner Familie alles, sie haben immer an mich geglaubt, sie haben alles aufs Spiel gesetzt für mich. Alleine aus diesem Grund würde ich niemals ein Rennen aufgeben, ganz egal wie schlecht ich mich fühle.»



Der WM-Achte von 2017 und 2022 hat sich für die kommende Saison viel vorgenommen: «Ich habe mein Training schon im Dezember wieder intensiviert. Wir sind das ganze Jahr über viel auf Achse, daher wollte ich diese Zeit nutzen, wenn wir nicht so oft reisen. Ich kann die kommende Saison kaum erwarten.»



«Mein Ziel ist einfach: Ich will jedes Wochenende so fahren, dass ich am Sonntagabend in den Spiegel gucken und sagen kann – mehr war nicht möglich. Ich will am Schluss des Jahres nichts bedauern. Nur wenn ich jedes Mal das Beste aus mir heraushole, kann ich auch das Beste aus dem Wagen holen.»



«Ich fahre jetzt das fünfte Jahr hier, ich spüre zwischen dem Team und mir enormes gegenseitiges Vertrauen. Und natürlich muss ich anstreben, so wie 2023 in Monaco auf dem Siegerpodest zu stehen.»





