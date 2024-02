Esteban Ocon für Hamilton? «Ich bin Mercedes-Fahrer»

Lewis Hamilton und Estenan Ocon 2023 in Suzuka

​Wer wird Nachfolger von Mercedes-Star Lewis Hamilton, wenn der Engländer Ende 2024 zu Ferrari zieht? Im Rahmen der Alpine-Präsentation sagt Esteban Ocon: «Ich bin noch immer Mercedes-Fahrer.»

Es ist eine der spannendsten Fragen der Formel 1: Wen engagiert Mercedes-Teamchef Toto Wolff als Hamilton-Nachfolger, wenn der Brite 2025 Ferrari-Pilot sein wird?

Was haben wir in den vergangenen Tagen da alles gehört! GP-Sieger Felipe Massa spekulierte, Mercedes könnte Fernando Alonso holen oder den vielversprechenden Kimi Antonelli in die Königsklasse holen (der Italiener steht 2024 vor seiner ersten Formel-2-Saison). Alex Albon werden gute Chancen eingeräumt, aber Williams-Teamchef James Vowles hat klargemacht: «Alex ist bei uns bis Ende 2025 unter Vertrag.»

Es gibt noch eine ganz andere Möglichkeit, denn im Rahmen der Alpine-Präsentation betont der Franzose Esteban Ocon: «Ich bin noch immer Mercedes-Fahrer und werde von ihnen gemanagt, in der Art eines Nachwuchspiloten, auch wenn ich natürlich längst kein Junior mehr bin.»

Der 27-jährige Ocon, WM-Achter von 2017 und 2022, sagt über den Sensations-Transfer von Hamilton: «Mir war klar, dass dies in Sachen Fahrerwechsel ein verrücktes Jahr wird, aber es begann ein wenig früher als erwartet. Und so dürfte es wohl das ganze Jahr lang weitergehen.»



Ocon, Sieger des Ungarn-GP 2021, hat sich zum Ziel gesetzt: «Meine Konzentration gilt der Arbeit mit Alpine. Wenn ich auf der Rennstrecke einen guten Job mache, dann ergeben sich automatisch andere Dinge.»



Der Vertrag beider Alpine-Fahrer, Esteban Ocon und Pierre Gasly, läuft Ende 2024 aus.





