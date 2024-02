Nico Hülkenberg 2024: Erster Test am 11. Februar

​Die Rückkehr von Nico Hülkenberg als GP-Stammfahrer ist 2024 ernüchternd verlaufen: Der erfahrene Deutsche konnte mit Haas nur einmal in die Punkte fahren. Für 2024 gilt: Neue Farben, neue Hoffnung.

Da nützte die ganze Erfahrung aus zwölf Jahren Königsklasse nichts: Nico Hülkenberg konnte in 22 WM-Läufen der Saison 2023 nur einmal WM-Punkte erobern – als Siebter in Australien.

Zehn Mal fuhr der Le Mans-Sieger von 2015 unter den Top-Ten los, aber sein Rennwagen war ein richtiger Reifenfresser, und so wiederholte sich von einem Grand Prix zum nächsten das traurige Bild – aus guter Ausgangslage fielen Nico und sein Haas-Stallgefährte Kevin Magnussen im Rennen zurück und blieben meist ohne Punkte.

Nico Hülkenberg (36) wurde WM-16., der Däne Kevin Magnussen (31) landete sogar nur auf dem 19. Platz. Haas wurde WM-Letzter, weil die Gegner effizienter entwickelten.

Teambesitzer Gene Haas zog daraufhin die Reissleine und verlängerte den Vertrag von Teamchef Günther Steiner nichts. Stattdessen beförderte der US-Amerikaner den leitenden Ingenieur Ayao Komatsu zum neuen Teamchef.

Nico Hülkenberg hat nie um den heißen Brei herumgeredet. Zum Schluss der enttäuschenden Saison sagte der Emmericher: «Die Anzeichen waren früh in der Saison da, dass wir zurückfallen würden. Die zweite Hälfte der Saison war wirklich hart. Ich glaube, es gab für mich nur in Singapur eine Gelegenheit, ein oder zwei Punkte zu holen, doch das haben wir durch eine strategische Fehlentscheidung verpasst.»



«Abgesehen hatten wir im Rennen einfach nicht den Speed, um es in die Punkte zu schaffen. Selbst in Grands Prix, bei welchen viele Autos ausfielen, waren wir einfach zu weit von den Top-Ten entfernt. Das ist natürlich nicht toll. Wir müssen uns aufraffen und einen besseren Job machen, und jeder im Team wird sich dafür voll reinhängen.»



Anfang Februar hat Haas gezeigt, in welchen Farben Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen antreten, nun haben die US-Amerikaner auch gezeigt, wie die neuen Rennanzüge der beiden GP-Routiniers aussehen.



Der neue Haas VF-24 wird am 11. Februar in Silverstone zum ersten Funktionstest ausgeführt.





Formel-1-Präsentationen

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format