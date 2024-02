Daniel Ricciardo (VCARB): «Wir wollen etwas beweisen»

​Am 9. Februar europäischer Zeit hat der Red Bull-Rennstall Visa Cash App RB (VCARB) den 2024er Rennwagen vorgestellt. Der Australier Daniel Ricciardo will damit das Mittelfeld aufmischen.

In der Glitzerstadt Las Vegas zeigt Red Bull-Team Visa Cash App RB (VCARB) das neue Rennauto von Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda. Die ersten Reaktionen der Fans im Netz auf den neuen Rennwagen sind überaus positiv – das Design erinnert an die populären Farben des Rennstalls aus Faenza, als das Team vor wenigen Jahren noch unter der Bezeichnung Toro Rosso antrat.

Das Ziel von VCARB ist klar: Im Mittelfeld vorrücken, den Top-Teams das eine oder andere Mal tüchtig auf die Nerven gehen, konkurrenzfähiger sein als in den vergangenen Jahren.

Der achtfache GP-Sieger Daniel Ricciardo sagt: «Wir wollen hier etwas beweisen. Wir haben zusätzliches Personal eingestellt, wir haben neue Partner. Wir möchten am vorderen Ende des Mittelfeldes auftauchen.»

2023 hatte das Team unter dem Namen AlphaTauri kein gutes Jahr: Nur achter Schlussrang im Konstrukteurs-Pokal, Platz 7 von Ricciardo in Mexiko – das ist zu wenig.

«Es weht jetzt ein anderer Wind», sagt Ricciardo, WM-Dritter von 2014 und 2016 mit Red Bull Racing. «Die Leute sind grimmig entschlossen zu zeigen, dass sie das besser können. Das zu erleben ist cool und macht Spass.»



«Klar willst du immer hoch hinaus, aber die Ziele müssen auch erreichbar sein. Sonst wirst du nur enttäuscht. Wir müssen in der Lage sein, Top-Fünf-Platzierungen einzufahren und vielleicht den einen oder anderen Podestplatz. Ich würde gerne sagen, dass wir Rennen gewinnen wollen, aber du musst schon realistisch bleiben.»



Der 239-fache GP-Teilnehmer erlebte eine seltsame WM-Saison 2023. Er begann das Jahr als Reservist von Red Bull Racing und wurde zu AlphaTauri geholt, als der Niederländer Nyck de Vries dort nicht überzeugen konnte. Aber schon am dritten GP-Wochenende, in Zandvoort, zog sich der 34-jährige Australier Brüche in der linken Hand zu, als er dem zuvor gecrashten Oscar Piastri (McLaren) ausweichen wollte. Erst in Texas konnte Ricciardo wieder fahren.



«Ich fühle mich gut», sagt Ricciardo. «Ich brauchte keine ausgiebige Winterpause, denn meine Saison war ja recht kurz. Ich war zuhause in Australien, das ist immer schön, aber schon bald intensivierte ich wieder mein Training. Ich bin bereit für 2024 und kann es nicht erwarten, dass es endlich losgeht.»





Formel-1-Präsentationen

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format