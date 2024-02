Bahrain-Test läuft: Ein Weltmeister muss zuschauen

​21. Februar auf dem Bahrain International Circuit: Der erste Wintertesttag der Formel 1 läuft, am Morgen auch mit Max Verstappen und Fernando Alonso. Lewis Hamilton schaut zu.

Das Warten hat endlich ein Ende für die Formel-1-Fans: Auf dem Bahrain International Circuit hat der erste Wintertesttag begonnen, gefahren wird vom 21. bis 23. Februar.

Die Bedingungen sind ideal: 22 Grad Lufttemperatur, der Asphalt 28 Grad warm. Heute werden in Bahrain als Höchsttemperatur 26 Grad erwartet, dies unter stahlblauem Himmel.

Am ersten Testmorgen sind im Einsatz:

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24

Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes

George Russell (GB), Mercedes W15

Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT

Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes

Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari

Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari



Im Einsatz, sollte alles nach Plan laufen, sind nur die 20 Stammfahrer der Formel 1. Falls jemand krank werden sollte, sind dies hier die Ersatzleute.



Die meisten Teams teilen die Arbeit: vier Stunden für einen Piloten am Morgen, vier Stunden am Nachmittag für den anderen. Den ganzen Tag im Auto sitzen Weltmeister Max Verstappen (Red Bull Racing) und George Russell (Mercedes). Damit ist Lewis Hamilton am ersten Tag nur Zuschauer.



Erster Mann auf der Bahn: Mercedes-Fahrer Russell, dann der zweifache Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso.



Worauf Sie beim Test achten müssen, lesen Sie hier, auch mit allen Tricks und Täuschungen.



Wie immer ist auf dem Bahrain International Circuit mit Wind zu rechnen, der am Morgen lau ist und gegen Mittag zunimmt. Wind bringt Sand, und das bringt Probleme



Lesen Sie hier auch, wieso wir in Bahrain testen.



Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain



Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format