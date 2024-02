Mercedes: Arbeitsreiche Tage vor dem Saisonstart

Das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell hat in den drei Vorsaison-Testtagen in Bahrain mehr als 1950 km zurückgelegt und dabei viel gelernt, wie der leitende Ingenieur Andrew Shovlin betont.

Die Saison 2023 verlief für das Mercedes-Team enttäuschend, in diesem Jahr blicken die Mitglieder der Werksmannschaft der Sternmarke aber wieder mit viel Zuversicht auf die anstehende Saison. Denn in Bahrain konnten Lewis Hamilton und George Russell bei den Vorsaison-Testfahrten insgesamt 361 Runden drehen und dabei viel über das Fahrverhalten des W15 lernen.

Denn obwohl die Simulator-Arbeit eine Vorstellung über das Handling eines Rennfahrzeugs vermittelt, geht nichts über die tatsächliche Erfahrung auf der Strecke. Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin betonte nach dem letzten Testtag denn auch: «Wir hatten drei nützliche Tage hier in Bahrain und konnten gute Fortschritte erzielen, um den W15 besser verstehen zu lernen.»

Und der Brite ergänzte zufrieden: «Das Feedback der Fahrer unterscheidet sich deutlich vom vergangenen Jahr und ihr Urteil fällt positiver aus, was ermutigend ist. Das Team hat hart daran gearbeitet, die Schwächen des W14 auszubügeln, und es ist großartig, dass wir einige dieser Probleme offenbar hinter uns gelassen haben.»

Nun gehe es darum, die Ergebnisse auszuwerten und das beste Paket für das erste Rennwochenende in diesem Jahr zu schnüren, betonte Shovlin. «Wir haben jetzt ein paar arbeitsreiche Tage vor uns, in denen wir die letzten Vorbereitungen für den Saisonauftakt treffen», kündigte er an, und erklärte auch: «Es ist nie einfach, nach den Testfahrten Vorhersagen über das Tempo zu treffen, denn alle Teams sind ziemlich gut darin, ihren Speed zu verstecken, wenn sie es wollen. Es ist jedoch klar, dass wir in einer viel besseren Position sind als noch vor zwölf Monaten.»

Bahrain-Test 23. Februar

1. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:30,322 (74)

2. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:30,368 (67)

3. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:30,647 (85)

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30,755 (66)

5. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:30,775 (53)

6. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:30,984 (121)

7. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:31,030 (91)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:31,159 (75)

9. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:31,247 (71)

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31,483 (53)

11. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:31,686 (89)

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31,999 (49)

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32,038 (46)

14. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,108 (20)

15. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32,149 (47)

16. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:33,053 (80)

17. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:33,079 (55)

18. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,528 (28)

19. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:37,015 (70)

Nicht im Einsatz: Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes







Bahrain-Test 22. Februar

1. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:29,921 (84 Runden)

2. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30,679 (129)

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31,066 (123)

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:31,256 (52)

5. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:31,361 (88)

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31,750 (54)

7. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32,029 (96)

8. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:32,199 (78)

9. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:32,227 (97)

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,328 (35)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32,578 (43)

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,053 (31)

13. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,715 (38)

14. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33,804 (33)

15. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:36,611 (93)

16. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37,509 (31)

17. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38,074 (40)

Erst am 22. Februar wieder im Einsatz:

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT







Bahrain-Test 21. Februar

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31,344 min (142 Runden)

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,484 (72)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32,584 (69)

4. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32,599 (51)

5. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32,805 (60)

6. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,007 (53)

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33,247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,385 (77)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33,658 (57)

10. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,871 (62)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33,882 (21)

12. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34,109 (121)

13. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34,136 (64)

14. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34,431 (68)

15. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34,587 (40)

16. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34,677 (60)

17. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,692 (66)

18. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,906 (81)