Steiner: Dann könnte es bei Mercedes heißer werden

Günther Steiner ist zurück in der Formel 1, er arbeitet als Experte bei RTL. Vorab gibt er eine erste Einschätzung zur Lage in der Königsklasse ab.

Wie werden Sie Ihre Rolle als TV-Experte definieren?

Ich werde sein wie immer. Ich werde sagen, was ich denke, aber logischerweise neutral bleiben. Aber ich spreche schon Klartext. Ich werde versuchen, die Informationen, die ich erhalte, so gut wie möglich an die Zuschauer weiterzugeben.

Mit welchen Erwartungen blicken Sie auf die Saison?

Nach den ersten Testfahrten ist es noch schwer zu sagen, aber im Moment sieht es so aus, als würde es ähnlich laufen wie im Vorjahr. Ich denke, McLaren ist in diesem Jahr stark. Von den kleineren Teams hat Visa Cash App RB einen guten Schritt gemacht. Spannend wird es auch für Ferrari, wenn sie von Anfang an gut dabei sein können.

Welche Auswirkungen wird der bereits kommunizierte Hamilton-Wechsel zu Ferrari haben?

Es wird nicht viele Auswirkungen geben. Hamilton ist ein Profi, Mercedes ist auch ein sehr professionelles Team. Nach außen wird es keine Probleme geben. Ich denke, es könnte eher keine Probleme geben, aber zumindest eine heiße Phase, wenn George Russell von Anfang an besser fährt. Logischerweise will Lewis Mercedes auf einem Hoch verlassen und damit zu Ferrari kommen. Wenn George also eine Leistung zeigt, die wir so nicht erwarten, könnte es bei Mercedes etwas heißer werden.