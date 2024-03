Carlos Sainz (Ferrari) ratlos: «Ich versteh’s nicht»

​Ferrari-Fahrer Carlos Sainz machte zu Beginn der Bahrain-Quali einen starken Eindruck: Schnellste Rundenzeit. Nun steht er jedoch zum WM-Auftakt nur in Startreihe 2. Der Spanier ist vor dem Kopf geschlagen.

Das Gesicht kein Fragezeichen, eher schon ein Fragebogen: Carlos Sainz versteht nicht, was in der Quali-Nacht von Bahrain vorgefallen ist. Der Madrilene hatte im ersten Segment des Abschlusstrainings mit der Bestzeit ein Versprechen gemacht, das er im weiteren Verlauf der Qualifikation nicht halten konnte – Drittbester in Q2, am Ende nur der vierte Startplatz. Der Ferrari-Fahrer ist voll bedient.

«Zu Beginn des Trainings lief alles hervorragend», so der zweifache GP-Sieger. «Im zweiten Quali-Segment fuhr ich eine Runde nur auf Sicherheit, einfach um in die Top-Ten zu kommen. Ich wollte mir Reifen fürs Rennen zur Seite legen. Ich war mir meiner Sache sicher – ich wusste, dass ich in Q3 noch eine Schippe nachlegen kann, sicher um zwei oder drei Zehntelsekunden. Aber das ist nie passiert.»

Sainz ist perplex: «Wir müssen verstehen, was da vorgefallen ist. Normalerweise machen wir im letzten Quali-Teil nochmals einen Schritt nach vorn, aber wir sind stehengeblieben.»

In Quali 2 fuhr Sainz eine Rundenzeit von 1:29,573 min. In Q3 dann eine 1:29,507 min.

Zum Vergleich Max Verstappen:

Q2 1:29,374 – Q3 1:29,179



Aber das Problem von Sainz war auch das Problem von Leclerc, denn der Monegasse stagnierte nicht, er war sogar langsamer:

Q2 1:29,165 – Q3 1:29,407



Carlos Sainz: «Ich bin happy mit meinem Auto, aber wir müssen dem auf den Grund gehen.»



«Positiv ist, dass Charles und ich einen besseren Rennwagen haben als vor einem Jahr. 2023 hatten wir viel Speed im Auto und konnten den Gegnern in der Quali oft die Stirn bieten. Im Rennen aber hatten wir die notwendige Konstanz nicht. Das sollte 2024 anders laufen. Red Bull Racing ist in Sachen Renntempo wohl weiter vorne, aber ich wittere, dass wir uns gegen Mercedes, McLaren und Aston Martin behaupten werden.»





Qualifying, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,179 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,407

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,485

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,507

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,537

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,542

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,614

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,683

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,710

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,502

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,129

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,200

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,221

14. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,278

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,529

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,756

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:30,757

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,770

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,793

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,948