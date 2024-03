Pierre Gasly: Alpine ohne Verbesserung in Jeddah

​Alpine hat beim WM-Auftakt in Bahrain eine blamable Darbietung gezeigt – langsamstes Auto, Ränge 17 und 18 für Esteban Ocon und Pierre Gasly, mon dieu! Für Saudi-Arabien besteht kaum Hoffnung.

Schon vor dem Saisonstart haben beim dahinsiechenden Alpine-Rennstall Technikchef Matt Harman und Aero-Chef Dirk de Beer gekündigt, nun ist auch Enstone-Urgestein Bob Bell weg, er arbeitet künftig für Aston Martin. Der Eindruck von Alpine auf viele Fans: Die Ratten verlassen das sinkende Schiff.

Teamchef Bruno Famin versucht, mit einer neuen Mannschaftsaufstellung Ruhe ins Chaos zu bringen, aber viele Fans befürchten – Alpine wird nach dem Rückfall im Konstrukteurs-Pokal 2023 auf Platz 6 in dieser Saison noch weiter hinten zu finden sein.

GP-Sieger Pierre Gasly kann den Fans der Blauen derzeit kaum Hoffnung machen: «Für Saudi-Arabien werden wir keine neuen Teile am Wagen haben. Wir müssen zunächst mehr über dieses Auto lernen, wir müssen tiefer ergründen, was wir in Sachen Abstimmung besser machen können. Eine radikale Verbesserung wird es zunächst nicht geben, wir müssen einen Schritt nach dem anderen tun.»



In Bahrain geisterte im Fahrerlager herum, der Rennwagen von Gasly und Ocon sei um zehn bis zwölf Kilo zu schwer. «Das stimmt nicht», hat der Pierre dazu gesagt, «wir sind über dem Limit, aber nicht so dramatisch. Jedoch: Jedes Kilo zählt, zwei Kilogramm machen je nach Rennstrecke etwa sechs Hundertstel aus, und die können im Mittelfeld schon einen großen Unterschied machen.»



«Fakt ist – wir haben in den Werken von Enstone und Viry-Chatillon rund 1500 Fachkräfte am Arbeiten, und keiner ist happy darüber, wo wir derzeit stehen. Wir arbeiten mit Volldampf an Lösungen. Doch über Nacht wird das nicht gehen.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:44,742 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,457 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +25,110

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +39,669

05. George Russell (GB), Mercedes, +46,768

06. Lando Norris (GB), McLaren, +48,458

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,324

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,082

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,887 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,216

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 26 Punkte

02. Pérez 18

03. Sainz 15

04. Leclerc 12

05. Russell 10

06. Norris 8

07. Hamilton 6

08. Piastri 4

09. Alonso 2

10. Stroll 1

11. Zhou 0

12. Magnussen 0

13. Ricciardo 0

14. Tsunoda 0

15. Albon 0

16. Hülkenberg 0

17. Ocon 0

18. Gasly 0

19. Bottas 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 44 Punkte

02. Ferrari 27

03. Mercedes 16

04. McLaren 12

05. Aston Martin 3

06. Sauber 0

07. Haas 0

08. Racing Bulls 0

09. Williams 0

10. Alpine 0