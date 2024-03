Carlos Sainz: Im 1. Training in Saudi-Arabien dabei

Seine Medientermine sagte Ferrari-Star Carlos Sainz am Mittwoch ab, weil er sich unwohl fühlte und verfrüht ins Hotel zurückkehrte. Im ersten Training ist der Bahrain-Dritte aber wieder dabei, wie das Team mitteilt.

Dass Carlos Sainz sein Ferrari-Cockpit nach der aktuellen Saison räumen muss, um Platz für Sensationsverpflichtung Lewis Hamilton zu schaffen, erfuhr der Spanier bereits vor dem Start des ersten Rennwochenendes. Umso befreiter fuhr der WM-Siebte des Vorjahres im ersten Kräftemessen des Jahres auf dem Wüstenkurs.

Sainz lieferte sich harte Duelle gegen seinen Teamkollegen Charles Leclerc und kam am Ende als Dritter ins Ziel. Der 29-Jährige aus Madrid war deutlich kampflustiger unterwegs als noch im vergangenen Jahr – und kassierte für seinen Auftritt im ersten von 24 Grands Prix in diesem Jahr ein dickes Lob von Teamchef Fred Vasseur.

Sainz selbst spielte das teaminternen Duell in Bahrain herunter und erklärte, dass aus seiner Perspektive reichlich Platz zwischen den beiden roten Rennern war. Und die Freude über den Podestplatz stand ihm dabei ins Gesicht geschrieben.

Der Auftakt ins zweite Rennwochenende in Saudi-Arabien verlief allerdings weniger erfreulich. Sainz musste am Mittwoch seine Medien-Auftritte streichen, denn weil er sich unwohl fühlte, trat er früher als geplant den Weg zurück ins Hotel an. Die längere Ruhepause zeigte Wirkung, pünktlich zum ersten freien Training sitzt der zweifache GP-Sieger wieder in seinem Auto.