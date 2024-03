Carlos Sainz: «Das war ein schwieriger Tag für mich»

Ferrari-Star Carlos Sainz fühlte sich schon am Mittwoch nicht wohl, und auch zum Auftakt ins Saudi-Arabien-Wochenende sah er alles andere als fit aus. Dennoch gehörte er im zweiten Training zu den schnellsten Zehn.

Seine Medientermine sagte Carlos Sainz am Mittwoch vor dem Start des zweiten Rennwochenendes in Jeddah ab, denn der Ferrari-Pilot fühlte sich nicht sehr wohl. Am Donnerstag sass er dennoch in seinem roten Dienstwagen und nahm an den beiden Trainingssitzungen teil. Obwohl der Spanier immer noch nicht fit war, konnte er anständige Rundenzeiten fahren.

Die erste Session schloss er auf dem sechsten Platz ab, am Abend war er dann der Siebtschnellste. Danach erklärte er in einer kurzen Stellungnahme zum ersten Trainingstag in Saudi-Arabien: «Das war natürlich ein schwieriger Tag, nachdem ich mich in den letzten 24 Stunden wirklich schlecht gefühlt habe. Es waren harte und schwierige Stunden für mich.»

«Heute ging es einfach nur darum, so viel wie möglich über das Auto zu erfahren, ohne dabei zu sehr ans Limit zu gehen, denn ich fühle mich immer noch nicht wohl. Wir konnten aber unser Programm beenden und hatten keine Probleme. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass ich mich morgen etwas besser fühlen werde, auch wenn ich wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig fit sein werde. Aber wenn es mir etwas besser geht, kann ich mehr ans Limit gehen und ein gutes Ergebnis einfahren», seufzte der 29-Jährige.

Über die Strecke von Jeddah sagte er: «Die Strecke bietet wirklich viel Grip und ist sehr schnell, und das macht sie sowohl fürs Auto als auch für uns Fahrer zur grossen Herausforderung. Es war wie gesagt ein kniffliger Tag, aber wir haben ihn bewältigt und jetzt werde ich mich etwas ausruhen, um morgen gestärkt zurückzukehren.»

2. Training, Saudi-Arabien

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,827 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,057

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,158

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,180

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,300

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,336

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,455

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,504

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,528

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,594

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,666

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,758

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:29,777

14. Alex Albon (T), Williams, 1:29,789

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,901

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,934

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,985

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,077

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,088

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,153

1. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,659 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,845

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,868

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,939

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,030

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,164

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,231

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,236

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,580

10. Alex Albon (T), Williams, 1:30,747

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,783

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,917

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,945

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,966

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,977

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,036

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,046

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:31,131

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,411

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,577