Nico Rosberg über Jeddah: «Komplett durchgeknallt»

​Formel-1-Champion Nico Rosberg hat angesichts des ultra-schnellen Jeddah Corniche Circuit festgehalten: «Ich bin froh, dass ich nicht mehr fahre.» Verfolgen Sie am 8. März unseren Live-Ticker von der Quali.

So etwas hatte selbst Formel-1-Champion Nico Rosberg noch nie gesehen. Der Wiesbadener sagte angesichts der neuen saudi-arabischen GP-Rennstrecke «Jeddah Corniche Circuit»: «Diese Bahn ist verrückt. Die Strecke ist unfassbar schnell, und du hast an vielen Stellen so gut wie null Sturzraum.»

Rosberg, 23-facher GP-Sieger und Formel-1-Weltmeister 2016 mit Mercedes: «Im hinteren Bereich der Piste schaltest du vom achten Gang kurz zurück in den siebten, der Bogen geht fast voll, und du steuerst direkt auf eine Mauer zu. Das ist komplett durchgeknallt. Zahlreiche Kurven sind blind, du kannst also beim Einlenken nicht den Ausgang der Kurve sehen.»

Rosberg sagte sogar: «Um genau zu sein, ist das alles so durchgeknallt, dass ich wirklich froh bin, nicht mehr in einem Formel-1-Cockpit zu sitzen. Das ist alles extrem hohes Risiko.»

Im Formel-1-Training ging es bislang recht gesittet zu, von einigen leichten Mauerberührungen mal abgesehen.



Der 38-jährige Wiesbadener ist in seiner Karriere 30 Mal von der Pole-Position ins Rennen gegangen. Wie sich die Quali heute am Roten Meer entwickelt und ob es tüchtig krachen wird, das erfahren Sie am besten mit unserem Live-Ticker, ab ca. 17.40 Uhr europäischer Zeit werden wir online sein. Die Quali beginnt um 18.00 Uhr (also 20.00 in Jeddah).





2. Training, Saudi-Arabien

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,827 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,057

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,158

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,180

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,300

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,336

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,455

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,504

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,528

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,594

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,666

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,758

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:29,777

14. Alex Albon (T), Williams, 1:29,789

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,901

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,934

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,985

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,077

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,088

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,153





1. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,659 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,845

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,868

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,939

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,030

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,164

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,231

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,236

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,580

10. Alex Albon (T), Williams, 1:30,747

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,783

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,917

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,945

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,966

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,977

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,036

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,046

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:31,131

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,411

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,577





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:44,742 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,457 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +25,110

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +39,669

05. George Russell (GB), Mercedes, +46,768

06. Lando Norris (GB), McLaren, +48,458

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,324

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,082

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,887 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,216

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 26 Punkte

02. Pérez 18

03. Sainz 15

04. Leclerc 12

05. Russell 10

06. Norris 8

07. Hamilton 6

08. Piastri 4

09. Alonso 2

10. Stroll 1

11. Zhou 0

12. Magnussen 0

13. Ricciardo 0

14. Tsunoda 0

15. Albon 0

16. Hülkenberg 0

17. Ocon 0

18. Gasly 0

19. Bottas 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 44 Punkte

02. Ferrari 27

03. Mercedes 16

04. McLaren 12

05. Aston Martin 3

06. Sauber 0

07. Haas 0

08. Racing Bulls 0

09. Williams 0

10. Alpine 0





Saudi-Arabien-GP im TV

Freitag, 8. März

11.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

13.55: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Bahrain

14.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

14.20: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

14.30: Drittes Training

17.10: Sky Sport F1 – Drivers got heated

17.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.55: SRF 2– Beginn Berichterstattung Qualifying

18.00: Qualifying

19.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

20.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Bahrain

20.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Samstag, 9. März

07.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

13.50: Sky Sport F1 – Best of Team Radio 2014 – 2021

14.00: Sky Sport F1 – Chasing the Dream

15.40: Sky Sport F1 – Oscar Piastri – Rookie of the Year

16.00: Sky Sport F1 – GP Bahrain kompakt

16.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

17.25: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

17.30: SRF Info – Berichterstattung Rennen

17.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

18.00: Großer Preis von Saudi-Arabien

19.40: ORF 1 – Motorhome, das Motorsport-Magazin

19.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

20.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

21.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.00: Sky Sport F1 –Top 10: Dramatic Moments 2023

23.15: Sky Sport F1 –Top 10: Best Onboards 2023

23.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung