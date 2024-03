Jeddah-Sieger Max Verstappen: «Das war fantastisch»

​Weltmeister Max Verstappen erringt beim Großen Preis von Saudi-Arabien auf dem Jeddah Corniche Circuit seinen 56. Formel-1-Sieg. Der Niederländer strahlt: «Wir dürfen sehr zufrieden sein.»

Makellose Leistung des dreifachen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen beim zweiten F1-Saisonrennen am Roten Meer: Sieg im Grand Prix von Saudi-Arabien, sein 56. Triumph in der Königsklasse, sein zweiter auf dem schnellen Jeddah Corniche Circuit nach 2022, sein neunter in Folge. Für den 26-jährigen Niederländer ist dies der 100. Podestplatz in der Formel 1.

Der Sieg in Saudi-Arabien bedeutet für Red Bull Racing den 115. Erfolg in der Königsklasse, der dritte in Saudi-Arabien nach 2022 und 2023, der 267. Podestplatz und der 30. Doppelsieg. RBR hat nun von den letzten 35 Formel-1-WM-Läufen 32 gewonnen!

Sieger Verstappen ordnet seine Leistung so ein: «Das war alles in allem ein fantastisches Wochenende. Der Wagen hat sich einfach traumhaft angefühlt.»

«Das Auto lag schon im Training sehr gut, im Rennen hat sich das bestätigt. Der letzte Rennteil war etwas länger als geplant, aber wegen der Safety-Car-Phase mussten wir die Reifen früher wechseln als eigentlich gedacht.»



«Zum Schluss des Rennens wurde es ein wenig rutschig auf der Bahn, die Reifen kühlten aus, aber wir hatten den ganzen Grand Prix über soliden Speed. Wir dürfen sehr zufrieden sein.»



«Eigentlich willst du mit diesen Reifen auf einer so schnellen Bahn nicht so lange draußen bleiben, aber wir hatten keine Wahl. Dann musst du in diesen langen Bögen schon sehr vorsichtig sein. Wenn die Reifen nicht mehr im perfekten Temperaturfenster sind, kann das schnell mal ins Auge gehen. Aber zum Glück ist alles gut gegangen.»



«Das Rennen geht ordentlich an die Kräfte – hohe Querbeschleunigung, zudem fahren wir gegen den Uhrzeigersinn. Jeddah ist eines jener Rennen, in welchen du am Schluss wirklich müde bist.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 0

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0