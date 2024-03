Oliver Bearman (7.): «Ich liebte jeden Augenblick»

Ferrari-Junior Oliver Bearman überzeugte in seinem ersten GP mit seiner starken Leistung und holte als Siebter seine ersten sechs WM-Zähler. Hinterher erzählte der Teenager, wie er das Rennen erlebte.

Den Sieg in Saudi-Arabien holte sich Max Verstappen, doch die meisten lobenden Worte erntete Ferrari-Reservist Oliver Bearman, der wegen der Blinddarm-Entzündung von Carlos Sainz unverhofft zu seinem GP-Debüt kam. Der 18-Jährige aus dem Ferrari-Juniorteam überzeugte mit seiner Leistung und holte sich von Startplatz 11 losfahrend den siebten Platz und seine ersten sechs WM-Zähler.

Hinterher schilderte der Teenager strahlend: «Ich bin etwas geschafft, aber es war ein fantastisches Rennen. Ich gab die ganze Zeit Gas und war schockiert, wie stark wir gepusht haben. Wir wurden mit jeder Runde schneller, das war unglaublich. Vor allem gegen Ende, als ich die beiden Jungs auf den weichen Reifen hinter mir hatte, konnte ich mich nicht entspannen. Ich schaute ständig in die Rückspiegel und gab Vollgas.»

«Die letzten Runden fühlten sich an, als würden sie nicht enden, aber ich denke, wir haben es gut hinbekommen, ich hatte alles unter Kontrolle und noch etwas in der Hinterhand für den Fall, dass ich es brauchen würde, wir hätten auch den Motor noch etwas aufdrehen können. Ich glaube auch, dass ich meine schnellste Runde im letzten Umlauf gedreht habe. Ich gab richtig Gas und schaute, was ich schaffen kann.»

«Ich konnte auch im Verlauf des Rennens viel Vertrauen aufbauen», fügte der Formel-2-Pilot an, und betonte: «Die Formel 2 ist eine fantastische Vorbereitung, ich fühlte mich bereit, und das konnte man auch schon an meiner ersten schnellen Runde im dritten Training sehen, die ganz gut war. Aber es ist schon unglaublich, wie sehr man im Rennen am Limit fährt.

Und Bearman schwärmte: «Es war ein sehr aufregendes Rennen, das sehr viel Spass gemacht hat. Ich liebte jeden Augenblick. Das Wochenende war nur zu kurz.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 0

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0