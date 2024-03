Sergio Pérez: Das sagt er zur Strafe in Saudi-Arabien

Im GP von Saudi-Arabien schaffte es Red Bull Racing-Star Sergio Pérez als Zweiter ins Ziel – obwohl er eine Strafe kassierte. Der Mexikaner hatte aber auch sonst Grund zur Freude, wie e nach dem Rennen verriet.

Als Ziel fürs zweite Qualifying des Jahres hatte sich Sergio Pérez vorgenommen, in die erste Startreihe zu fahren und sich damit eine gute Ausgangslage für das Rennen auf dem Jeddah Corniche Circuit zu verschaffen. Doch im entscheidenden Moment fehlten ihm 16 Tausendstel auf die Rundenzeit von Ferrari-Star Charles Leclerc, der sich neben Polesetter Max Verstappen einreihen durfte.

Pérez lieferte sich beim Start ein schönes Duell mit dem Monegassen und schaffte es im Verlauf des Rennens schliesslich am roten Auto vorbei. Der 34-Jährige aus Guadalajara musste aber auch noch einen Vorsprung ins Ziel bringen, denn für eine Szene in der Boxengasse kassierte er eine 5-sec-Strafe. Diese gab es von den Regelhütern, weil er just in jenem Moment losfuhr, als Fernando Alonso angebraust kam.

Der Spanier funkte, dass er beinahe in den Red Bull Racing-Renner gekracht wäre, und die Rennkommissare kamen zum Schluss, dass das Weltmeister-Team mit dem Timing eine gefährliche Situation geschaffen hatte. Die Szene ereignete sich, als das Safety-Car auf der Piste war und fast alle Fahrer zum Reifenwechsel an die Box abbogen.

Pérez sagte zur Strafe: «Es ist schade, dass wir diese bekommen haben, aber zum Glück hat sich die Strafe nicht auf unser Rennen ausgewirkt. Ich war sehr nah an Max dran und alle kamen gleichzeitig rein.» Und er forderte: «Wir brauchen eine breitere Boxengasse.»

Mit dem Rennen war der WM-Zweite des Vorjahres zufrieden: «Insgesamt war es ein grossartiger Tag für das Team. Diese Strecke ist ganz anders als jene in Bahrain, und wir konnten auch hier stark sein. Nun müssen wir diesen Schwung mitnehmen. Ich denke, wir haben seit Bahrain einen Schritt nach vorne gemacht und auch im Vergleich zum gestrigen Tag gute Fortschritte gemacht.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0