Toto Wolff (Mercedes): «So viele Fragezeichen»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff fand nach dem GP in Saudi-Arabien klare Worte für die Performance seiner Mannschaft. Der Wiener tröstete sich: ««Wir können so viel aus den ersten beiden Rennwochenenden lernen.»

Beide Mercedes-Piloten schafften es auf dem Jeddah Corniche Circuit in die Top-10, so richtig glücklich konnte das Werksteam damit aber nicht sein. Lewis Hamilton fand klare Worte und gestand: «Das ist ein Frust, nun drei Jahre lang in der fast gleichen Lage zu sein.» Und auch Toto Wolff analysierte die eigene Leistung nüchtern.

«Heute war kein guter Tag für uns. Es ist nicht so, dass wir es nicht versuchen aber wir haben in den Highspeed-Kurven mit dem Auto zu kämpfen. Daher war es für die Fahrer unglaublich schwierig, zu attackieren», seufzte der Österreicher. «Woanders sind wir konkurrenzfähig, aber hier haben wir in drei Kurven etwa eine halbe Sekunde verloren. Warum wir das tun, wissen wir nicht. Wir drehen uns da im Kreis. Und es ist klar, dass es nun einen Riesensprung geben muss, wir müssen analysieren, was sich da abspielt.»

Zur Entscheidung, Hamilton während der frühen Safety-Car-Phase nicht an die Box zu holen, sagte der 52-Jährige: «Wir haben bei der Strategie etwas anderes ausprobiert, aber leider ist das angesichts des geringen Reifenabbaus im gesamten Feld nicht aufgegangen.»

«Aber wir können so viel aus diesen ersten beiden Rennwochenenden lernen», tröstete sich Wolff, und erklärte: «Wir müssen unsere Köpfe zusammenstecken, um die Daten zu analysieren, zu verstehen und uns zu verbessern. Es ist klar, dass wir noch eine Menge Arbeit vor uns haben, es gibt nach wie vor so viele Fragezeichen, aber diese harten Tage machen uns besser. Jeder gibt alles, um das Auto zu verbessern, und wir freuen uns darauf, in Australien gestärkt wieder auf die Strecke zu gehen.»

