Nico Hülkenberg: «Werde mich bei Kevin revanchieren» 12.03.2024 - 14:34 Von Vanessa Georgoulas

© Haas F1 Team Nico Hülkenberg freute sich über die perfekte Teamarbeit in Saudi-Arabien

Nico Hülkenberg profitierte im zweiten Rennen des Jahres in Saudi-Arabien vom Teamwork seines Stallgefährten Kevin Magnussen. Dafür will er sich später in der Saison erkenntlich zeigen, kündigte der Deutsche an.