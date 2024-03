Carlos Sainz in Melbourne? Das sagt Fred Vasseur

Weil sich Carlos Sainz wegen seines entzündeten Blinddarms operieren lassen musste, konnte er am Freitag und Samstag in Saudi-Arabien nicht Gas geben. Ob er in Melbourne im Ferrari sitzt, steht noch nicht fest.

Bereits vor dem Start des Rennwochenendes in Saudi-Arabien fühlte sich Carlos Sainz so unwohl, dass er am Mittwoch seine Medientermine absagte und verfrüht die Strecke verliess. Am nächsten Tag sass er pünktlich zum ersten Training im Auto und auch in der zweiten Session war er mit von der Partie. Doch richtig wohl fühlte er sich immer noch nicht.

Am Freitag war dann klar, dass der Spanier an einem entzündeten Blinddarm litt und diesen in einer Operation entfernen lassen musste. Damit stand fest, dass er das Wochenende nicht beenden konnte. Für ihn sprang Ferrari-Junior Oliver Bearman ein. Der Teenager, der als Ferrari-Reservist fungiert und eigentlich in der Formel 2 unterwegs ist, machte seine Arbeit hervorragend und holte in seinem ersten Qualifying- und GP-Einsatz trotz der geringen Vorbereitungszeit von nur einer Trainingsstunde als Siebter Punkte.

Sainz sah sich die Leistung des Briten aus der Nähe an, denn einen Tag nach dem Eingriff war er schon wieder im Fahrerlager unterwegs – wenn auch noch sichtlich angeschlagen. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur freute sich über den Kampfgeist seines Schützlings und erklärte: «Ich denke, das ist charakteristisch für diese Familie. Ich bin nicht stark genug, um ihn aus dem Auto zu holen.»

«Als er am Donnerstag ins Fahrerlager kam, fühlte er sich nicht wohl, wollte aber ein paar Runden ausprobieren. Auch am Nachmittag bestritt er die ganze Session. Bereits das war überwältigend, denn nach seinem Einsatz war er erledigt. Wenn man sich aber die Resultate der Trainings anschaut, dann sieht man, dass er ein vernünftiges Tempo hatte und selbst längere Stints absolvierte. Das war einfach unglaublich», schwärmte der Franzose.

«Nun fokussieren wir uns ganz auf seine Zukunft, und es das Wichtigste ist nun, dass er sich richtig erholt. Ich will nichts übereilen, aber er ist ein erwachsener Mensch und wird die richtige Entscheidung treffen», betonte Vasseur nach dem Rennen, und sagte über das weitere Vorgehen: «Er fliegt nun zurück und wird eine ganze Woche ausruhen, und wenn er dann nach Melbourne fliegen muss, werden wir die Entscheidung fällen. Aber ich bin ziemlich optimistisch.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0