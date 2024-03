Strafpunkte: Es wird langsam eng für Sergio Pérez

​Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez hat die GP-Saison 2024 sehr gut begonnen: zwei Mal Zweiter. Aber der 34-jährige Mexikaner hat in Jeddah erneut einen Strafpunkt erhalten und muss nun höllisch aufpassen.

Vor zehn Jahren führte der Autosport-Weltverband FIA ein Strafpunkte-System ein: Maximal elf Knöllchen darf sich ein Grand-Prix-Pilot in einem Zeitraum von zwölf Monaten (also über eine Saison hinaus) leisten. Wer sich zwölf oder mehr zuschulden kommen lässt, der kommt auf die Strafbank und muss einen Grand Prix lang zuschauen.

Der einzige Fahrer, der an den ersten beiden GP-Wochenenden in Bahrain und Saudi-Arabien einen Strafpunkt erhalten hat – Red Bull Racing-Ass Sergio Pérez. Ihm wurde in Jeddah nach seinem Reifenwechsel zu früh freie Fahrt gegeben, und Fernando Alonso musste in die Eisen steigen, um eine Kollision in der Boxengasse zu verhindern.

Seit Jahren ist in der Königsklasse ein Reizthema, wieso hier der Fahrer bestraft wird (der den herannahenden Piloten oft nicht sehen kann), aber derzeit ist nun mal das Reglement so.

Damit kommt der langjährige Formel-1-Fahrer Pérez auf acht Strafpunkte und darf sich bis zum kommenden September in Singapur nur noch wenige Pistenfouls leisten. Erst dann verfallen wieder Punkte.

Hier der Stand der Strafpunkte nach den ersten beiden WM-Läufen 2024; wir sagen auch, wofür diese Punkte vergeben wurden und wann die Strafen verfallen (in Klammern).



8 Strafpunkte: Sergio Pérez (MEX)

1 wegen Kollision mit Albon in Singapur (17. September 2024)

2 wegen Überholen von Alonso in Safety-Car-Phase von Japan (24. September 2024)

2 wegen Kollision mit Magnussen in Japan (24. September 2024)

2 wegen Kollision mit Norris in Abu Dhabi (26. November 2024)

1 wegen unsicherer Freigabe gegen Alonso in Jeddah (25. März 2025)



6 Strafpunkte: Logan Sargeant (USA)

2 wegen Kollision mit Bottas in Italien (3. September 2024)

2 wegen Kollision mit Bottas in Japan (24. September 2024)

2 wegen zu hohen Tempos bei gelber Flagge in Mexiko (28. Oktober)



5 Strafpunkte: Lance Stroll (CDN)

2 wegen Kollision mit Gasly in England (9. Juli 2024)

3 wegen Überholens unter gelber Flagge in Las Vegas (17. November 2024)



4 Strafpunkte: George Russell (GB)

2 wegen Kollision mit Pérez in Monaco (28. Mai 2024)

2 wegen Kollision mit Verstappen in Las Vegas (19. November 2024)



4 Strafpunkte: Lewis Hamilton (GB)

2 wegen Kollision mit Pérez im Sprint von Belgien (29. Juli 2024)

2 wegen Kollision mit Piastri in Italien (3. September 2024)



3 Strafpunkte: Yuki Tsunoda (J)

1 wegen Abdrängens von Zhou in Spanien (4. Juni 2024)

2 wegen Kollision mit Russell in den Niederlanden (27. August 2024)



2 Strafpunkte: Carlos Sainz (E)

2 wegen Kollision mit Alonso in Australien (2. April 2024)



2 Strafpunkte: Nico Hülkenberg (D)

2 wegen Kollision mit Sargeant in Monaco (29. Mai 2024)



2 Strafpunkte: Guanyu Zhou (RCH)

2 wegen Kollision mit Ricciardo in Ungarn (23. Juli 2024)



2 Strafpunkte: Valtteri Bottas (FIN)

2 wegen Kollision mit Stroll in Mexiko (29. Oktober 2024)



2 Strafpunkte: Max Verstappen (NL)

2 wegen Abdrängens von Leclerc in Las Vegas (19. November 2024)



Ohne Strafpunkte:

Alex Albon (T)

Fernando Alonso (E)

Pierre Gasly (F)

Charles Leclerc (MC)

Kevin Magnussen (DK)

Lando Norris (GB)

Esteban Ocon (F)

Oscar Piastri (AUS)

Daniel Ricciardo (AUS)





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0