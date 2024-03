Alpine WM-Letzter: Esteban Ocon ahnte die Misere

​Nach zwei Rennen steht die französische Alpine-Mannschaft ohne WM-Punkt da, zahlreiche sehr gute Leute haben das sinkende Schiff verlassen. GP-Sieger Esteban Ocon ahnte, was auf ihn zukommt.

Die Leistung des Alpine-Rennstalls im ersten Teil der Formel-1-WM 2024 ist ein Desaster: Die Blauen sind punktelos WM-Letzter, die GP-Sieger Esteban Ocon und Pierre Gasly haben mit dem bockigen Auto alle Hände voll zu tun. Zudem kommt das Team in Sachen Personal nicht zur Ruhe. Viele langjährige Mitarbeiter haben das Weite gesucht oder wurden ihrer Posten enthoben.

Der 27-jährige Ocon, WM-Achter von 2017 und 2022, hat geahnt, was sich da anbahnt. Im Fahrerlager des Jeddah Corniche Circuit hat der Franzose gesagt: «Als wir den 2024er Wagen virtuell im Simulator bewegt haben, da merkten wird, dass wir vor einem harten Stück Arbeit stehen.»

«Der Rennwagen muss in allen Belangen besser werden. Aber das werden wir nur Schritt um Schritt hinbekommen. Wir haben einen Plan mit Entwicklungsteilen, die wir ans Auto bringen werden im Laufe der Saison. Und hoffentlich bringen die uns nach vorne. Es ist aber auch allen hier klar – über Nacht wird das nicht passieren.»

Ein untrügliches Anzeichen dafür, wie sehr es bei Alpine kriselt: Wie in Bahrain kamen Ocon und Gasly nicht über die erste Quali-Runde hinaus, und Alpine ist das einzige Team, das in Sachen Rundenzeiten nicht schneller ist als im Vorjahr.

«Es ist ein wenig besser gelaufen als in Bahrain», findet Ocon. «Aber wir liegen zurück, das kann keiner schönreden.»



Ein kleiner Vergleich zwischen Alpine 2023 und Alpine 2024 zeigt in brutalen Zahlen, wie schlecht die Franzosen derzeit dastehen:



Training Bahrain 2023

Esteban Ocon: 9.

Pierre Gasly: 20.



Rennen Bahrain 2023

Ocon: out (Antriebsschaden)

Gasly: 9.



Training Saudi-Arabien 2023

Ocon: 7.

Gasly: 10.



Rennen Saudi-Arabien 2023

Ocon: 8.

Gasly: 9.



Und nun die Ergebnisse von Anfang 2024.



Training Bahrain 2024

Ocon: 19.

Gasly: 20.



Rennen Bahrain 2024

Ocon: 17.

Gasly: 18.



Training Saudi-Arabien 2024

Ocon: 17.

Gasly: 18.



Rennen Saudi-Arabien 2024

Ocon: 13.

Gasly: out (Getriebeschaden)





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe



WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0