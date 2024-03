Wichtige Formel-1-Märkte: Asien, Indien und Südafrika 15.03.2024 - 10:29 Von Agnes Carlier

© Motorsport Images McLaren-CEO Zak Brown weiss, wie viel der Formel-1-Rennstall aus Woking wert ist

Für Zak Brown steht fest: Wenn die Formel 1 weitere Märkte erobern will, sollte sie ein weiteres Rennen in Asien, eines in Indien und eines in Südafrika austragen. Der McLaren-CEO betont: «Asien ist ein wichtiges Gebiet.