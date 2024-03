Günther Steiner: «Bin zu lange bei Haas geblieben»

In seiner neuen Kolumne auf der offiziellen Formel-1-Website gesteht der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner, dass er rückblickend zum Schluss kommt, er hätte den US-Rennstall früher verlassen sollen.

Als Rennstallbesitzer Gene Haas die Entscheidung fällte, den Vertrag von Günther Steiner nicht mehr zu verlängern, überraschte er damit die ganze Formel-1-Szene. Der Amerikaner begründete dies mit der Erfolglosigkeit seiner Mannschaft, und Steiner erklärte bei seinem ersten Auftritt nach seinem Haas-Abgang, er habe zehn gute Jahre gehabt.

Und er betonte, dass er nicht verzweifelt ist. Es dauerte denn auch nicht lange, bis Steiner wieder im Fahrerlager der Königsklasse unterwegs war. Denn der Südtiroler verfolgte das Geschehen als GP-Experte für den deutschen TV-Sender «RTL» mit. Seit Freitag ist auch klar, dass sich Steiner in diesem Jahr in seiner eigenen Kolumne auf der offiziellen Formel-1-Website direkt an die GP-Fans richtet.

Und darin erklärt der 58-Jährige: «Seit ich Haas vor dieser Saison verlassen habe, ist mein Leben gut verlaufen. In den letzten Wochen habe ich zum ersten Mal seit etwa zehn Jahren eine Pause von der Formel 1 eingelegt. Diese Zeit war gut für mich.» Und er legt nach: «Je länger die Zeit vergeht, desto mehr wird mir klar, dass ich zu lange bei Haas geblieben bin.»

Erst mit einem gewissen Abstand bekomme man Klarheit, schreibt Steiner. «Und man sieht, was man tun muss. Solange man dort ist, leugnet man es, man denkt, man kann es schaffen, aber das ist nicht der Fall. Als ich dort war, konnte man mit dem, was wir hatten, immer noch um einen siebten, achten oder neunten Platz kämpfen – aber man konnte nicht um Podestplätze fighten, wenn man nicht die gleichen Waffen wie die anderen Jungs hatte. Das ist auf Dauer nicht das, was ich im Leben machen will. Ich will nicht wieder Siebter werden. Das habe ich hinter mir. Ich will an der Spitze mitkämpfen», stellt er klar.

Wie es geht, habe nicht nur Mercedes-Teamchef Toto Wolff vorgemacht, betont Steiner. «Als Toto Wolff bei Mercedes anfing, war das Team noch nicht an der Spitze. Ja, sie hatten am Anfang den Vorteil des Motors, aber er hat alles richtig gemacht, um mittelfristig erfolgreich zu sein – und sie haben acht Konstrukteurstitel gewonnen. Mit Red Bull Racing ist es das Gleiche. Wie lange hat es gedauert, bis sie es geschafft haben? Jedes Jahr wurden sie immer besser.»

«Man braucht diese Geduld und langfristige Planung», weiss der ehemalige Teamchef, der eine Rückkehr in den GP-Zirkus bei einem Team nicht ausschliesst. Allerdings nur, wenn die Bedingungen stimmen. «Ich würde in die Formel 1 zurückkommen, aber es muss das richtige Projekt sein, das richtig gemacht wird», so Steiner.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0