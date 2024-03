Fernando Alonso: Anzeichen für Formel-1-Rücktritt?

Wie geht es nach der Saison weiter für Fernando Alonso? Laut Eddie Jordan könnte eine Anschaffung darauf hindeuten, dass der Spanier Ende 2025 in den Renn-Ruhestand geht. Oder schielt er doch auf Mercedes?

Wenige Formel-1-Piloten sind so für ihre cleveren Züge außerhalb der Rennstrecke und wohlplatzierten Aussagen bekannt wie Fernando Alonso. Der Aston-Martin-Pilot ließ rund um die ersten beiden Saisonrennen in Bahrain und Jeddah mit Andeutungen über seine berufliche Zukunft aufhorchen. Hängt er diesen Winter etwa die Rennschuhe an den Nagel – oder zieht es ihn womöglich zu einem anderen Team?

Seit Anfang Februar ist klar: Bei Mercedes wird am Ende dieser Saison ein begehrtes Plätzchen frei. Lewis Hamilton fährt 2025 für Ferrari, das Cockpit neben George Russell ist für das nächste Jahr noch nicht besetzt. Als Kandidat dafür gilt unter anderem Fernando Alonso.

In Jeddah sagte der Spanier zu seiner Zukunft: «Ich muss erst mal für mich selbst entscheiden, was ich in Zukunft machen möchte, ob ich mein Leben noch mal mehrere Jahre diesem Sport, den ich liebe, widmen möchte. Das ist eine Entscheidung, die ich selbst treffen muss und über die ich nachdenken muss.»

Ungewöhnlich vage Aussagen des Spaniers. Ex-GP-Pilot David Coulthard hat eine Theorie, was dahinterstecken könnte. Er vermutet einen Bluff.

Der Brite sagt im Podcast «Formula For Success»: «Fernando ist nie ein Fahrer gewesen, der Zweifel zeigt. Er ist ziemlich clever, wenn es darum geht, Situationen zu manipulieren. Ich frage mich also, ob das ein doppelter Bluff ist.»

Will Alonso sich also von Aston Martin lösen, um für eine andere Aufgabe frei zu sein? Etwa bei Mercedes?

Eddie Jordan, der mit Coulthard zusammen den Podcast macht, hat eine verrückte Theorie, warum Alonso vielleicht doch vor dem Ruhestand stehen könnte. Eine besondere Anschaffung könnte laut dem früheren Teambesitzer nämlich auf die nahende Rente hindeuten.

Jordan: «Er hat sich ein Boot gekauft. Das ist für mich oft ein Zeichen dafür. Ich weiß, dass du (gemeint ist Coulthard, Anm.) damals ein Boot gekauft hast und dich würdevoll zurückgezogen hast. Ich habe das genauso gemacht. Die Leute haben die Angewohnheit, Boote zu kaufen und sich dann zur Ruhe zu setzen.»

Setzt Alonso also die Segel in Richtung Formel-1-Rente? Möglich. Die passende Kopfbedeckung dafür hätte Alonso auf jeden Fall seit November: Beim traditionellen «Secret Santa», also Geschenke-Wichteln, der Formel-1-Fahrer schenkte Teamkollege Lance Stroll Alonso zu Weihnachten eine Kapitänsmütze mit der Aufschrift «Capitán» (spanisch für Kapitän).

Gerüstet wäre er also. Klar ist aber auch, dass Alonso trotz seiner 42 Jahre noch richtig Biss hat und titel- und siegeshungrig ist.

Spannendes Detail, was für Coulthards Theorie sprechen könnte: Alonsos Manager Flavio Briatore und Mercedes-Teamchef Toto Wolff trafen sich jüngst in Monaco zum Frühstück. Gerüchten zufolge soll auch Alonso selbst nicht weit gewesen sein. Einfach nur ein Kaffeekränzchen – oder steckt mehr dahinter?

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0