Sergio Pérez: «Das muss man ausblenden können»

Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez geriet im vergangenen Jahr ins Kreuzfeuer der Kritiker, und auch intern war der Druck gross, bessere Ergebnisse zu liefern. Der Mexikaner weiss, wie er damit umgehen muss.

Für Sergio Pérez gab es im vergangenen Jahr einige bittere Pillen zu schlucken. Der Routinier im Red Bull Racing-Team erlebte einen starken Saisonauftakt, doch im Laufe der Saison zeigte die Leistungskurve in die falsche Richtung und entsprechend laut wurde in einigen Medien bereits über seine Nachfolge spekuliert.

Auch intern wurde der Druck nicht kleiner, doch davon liess sich der Rennfahrer aus Guadalajara nicht beirren. Gegen Saisonende sorgte er mit starken Fahrten für einen versöhnlichen Abschluss des Jahres, in dem er als WM-Zweiter sein bisher bestes Gesamtergebnis erzielte. Und auch in diesem Jahr läuft es bisher gut für den 34-Jährigen, der die GP in Bahrain und Saudi-Arabien jeweils als Zweiter beenden konnte.

Im «Beyond the Grid»-Podcast warf der sechsfache GP-Sieger unlängst einen Blick zurück auf die vergangene Saison und erklärte: «Der Druck ist in der Formel 1 immer gross, man darf nicht vergessen, dass dies die absolute Motorsport-Spitzenklasse ist. Du musst also unter allen Bedingungen, bei allen Rennen die richtige Leistung bringen, das ist ganz normal.»

Auch die Kritik von aussen sieht Pérez als normal an. Er weiss, wie er damit umgehen muss: «Ich bin da privilegiert, denn ich bin etwas älter und ohne die sozialen Medien aufgewachsen. Diese können wirklich toxisch sein, und ich bin kein grosser Fan davon, deshalb versuche ich immer, auf Abstand dazu zu bleiben. Ich stelle lieber sicher, dass ich meinen Job machen und mein Bestes geben kann, mehr kann ich nicht tun. Das Wichtigste ist, dass du mit deinem Team zusammenarbeitest und versuchst, die richtige Leistung abzuliefern. Der Lärm von aussen ist immer da, das lässt sich nicht vermeiden. Das muss man aber ausblenden können.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0