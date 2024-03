Haas: Auch in Melbourne wieder in den Punkten? 17.03.2024 - 15:11 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images Kevin Magnussen hat sich für Melbourne die Punkteränge zum Ziel gesetzt

In Jeddah sorgten eine clevere Strategie und gutes Teamwork dafür, dass die Haas-Mannschaft den ersten WM-Punkt in dieser Saison feiern konnte. Kevin Magnussen hofft nun auch auf ein starkes Wochenende in Melbourne.