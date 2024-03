Kaum Chancen für Talente: Appell von Fernando Alonso

Die Formel-1-Anwärter haben es in diesen Tagen schwer, denn es gibt für sie nur wenig Chancen, Erfahrung zu sammeln. Fernando Alonso fordert deshalb mehr Test-Möglichkeiten für den Nachwuchs.

Der Einsatz von Oliver Bearman in Saudi-Arabien hat gezeigt, dass Nachwuchstalente auch mit wenigen Erfahrungskilometern beim Formel-1-Debüt einen starken Auftritt hinlegen können. Der erst 18-jährige Brite hatte im vergangenen Jahr seine ersten Runden in einem GP-Renner gedreht – zunächst in einem alten Ferrari im Rahmen eines Privattests, den Ferrari für ihn organisiert hat. Später dann durfte er für das Ferrari-Kundenteam Haas bei den ersten Trainings in Mexiko und Abu Dhabi sowie beim Nachsaison-Test ausrücken.

Wie Bearman, der zur Ferrari Driver Academy und somit zum Nachwuchskader des ältesten GP-Rennstalls der Welt gehört, kommen auch andere Talente durch die verschiedenen Förderprogramme der grösseren Teams dazu, sich auf den Einstieg in die Königsklasse vorzubereiten. Wer allerdings nicht das Glück hat, einem Junioren-Team anzugehören, der hat es in diesen Tagen schwer, Gelegenheiten für Einsätze in einem Formel-1-Auto zu finden.

Und selbst wer auserwählt wurde, kann angesichts der beschränkten Testmöglichkeiten und der Zwänge, die durch die Budget-Obergrenze entstanden sind, nur selten ausrücken. Das kritisierte auch Aston-Martin-Star Fernando Alonso, als er auf die fehlenden Chancen für den Nachwuchs angesprochen wurde. «Es wäre gut, wenn es mehr Testmöglichkeiten geben würde, und einige der grossen Teams können es sich auch leisten, ein Förderprogramm mit Privattests in einem alten Auto für Formel-2-Piloten umzusetzen.»

«Aber selbst das ist keine gründliche Vorbereitung oder ein echter Tests. Doch so läuft es derzeit nun einmal in diesem Sport, und wir haben auch so viele Rennwochenenden, die wir bestreiten. Damit sind die Teams schon ausgelastet, sowohl mit Blick auf den Budgetdeckel als auch auf die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter, die für die 24 Rennen im Einsatz sind. Ich denke, deshalb ist es fast unmöglich, wie in der Vergangenheit ein Testteam aufzustellen, um die jungen Fahrer gut vorbereiten zu können», ergänzt der 42-Jährige.

«Selbst die Wintertestfahrten sind sehr kurz, wenn du einen Rookie ins Auto setzt, bleiben ihm genau eineinhalb Testtage, bevor die Saison beginnt. Gut möglich, dass dies den einen oder anderen Teamchef davon abhält, junge Fahrer einzusetzen. Es gibt einige Dinge, die noch nicht so gut laufen, und manchmal erheben wir Fahrer unsere Stimmen. Ich hoffe, dass diese auch gehört werden», betonte der zweifache Champion daraufhin.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0