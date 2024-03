Ferrari-Ingenieur Enrico Cardile: «Reicht noch nicht»

Ferrari feierte in den ersten beiden WM-Läufen einen Podestplatz. Doch damit sind die Roten noch nicht zufrieden, wie Enrico Cardile betont. Der Chassis-Chef von Ferrari warnt: «Es liegt noch viel Arbeit vor uns.»

Zwei Rennen ist die neue Saison erst alt, und in beiden Grands Prix durften sich die gleichen Teams über Podest-Erfolge freuen: Red Bull Racing feierte mit Champion Max Verstappen in Bahrain und Saudi-Arabien den Sieg, sein Teamkollege Sergio Pérez kam beide Male als Zweiter ins Ziel. Den dritten Platz schnappte sich jeweils einer der beiden Ferrari-Stammpiloten.

In Bahrain war Carlos Sainz derjenige, der mit aufs Treppchen durfte. Im Rennen auf dem Jeddah Corniche Circuit war der Spanier nicht dabei, weil er sich seinen entzündeten Blinddarm hatte entfernen lassen müssen, für ihn sprang der junge Reservist Oliver Bearman ein, der das Rennen als Siebter beendete. Sainz’ Teamkollege Charles Leclerc sorgte mit Platz 3 für weiteren Podest-Jubel bei den Roten.



Ferraris Chassis-Chef Enrico Cardile fasst rückblickend zusammen: «Angesichts der beiden Podestplätze, die wir in den ersten beiden Rennen erzielt haben, können wir zufrieden sein mit den Fortschritten, die wir im Vergleich zum Vorjahr gemacht haben.»



Gleichzeitig stellt der Ingenieur aber auch klar: «Natürlich wollen wir besser abschneiden, aber Red Bull Racing ist immer noch schneller. Es reicht also nicht, die anderen Top-Teams hinter sich zu lassen, und es liegt noch viel Arbeit vor uns.»

Erfreulich sei die Tatsache, dass die Leistung auf der Strecke bisher wie erwartet ausfiel, fügt Cardile an. «Es gab keine bösen Überraschungen. Wir wissen bereits ziemlich gut, wo die Schwachpunkte des Autos liegen, etwa beim Reifenmanagement und der Fahrzeug-Balance», erklärt er, und ergänzt: «Die ersten beiden Rennwochenenden haben bestätigt, welche Richtung wir bei der Entwicklung einschlagen und welche Prioritäten wir dabei haben müssen.»

«Es geht also darum, im Windkanal so schnell wie möglich Leistung zu finden und Gas zu geben, um die entsprechenden Updates so schnell wie möglich auf die Strecke zu bringen. Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass wir das Beste aus unserem aktuellen Paket herausholen», weiss der 48-jährige Italiener, der auch betont: «Wir stehen erst am Anfang einer sehr langen Saison und es wird entscheidend sein, ein gutes Entwicklungstempo zu finden. Wir haben im vergangenen Jahr gesehen, wie sich die Rangordnung verändern kann. Wir starteten als viertbestes Team in die Saison und kämpften am Ende um den zweiten WM-Rang. Das Ziel für die nächsten Monate ist also klar, wir müssen die Lücke zur Spitze weiter verringern.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0