Mercedes-Talent Kimi Antonelli: Zu viel Rampenlicht?

Andrea Kimi Antonelli soll sich in Ruhe entwickeln, sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff

Mit der Ankündigung von Lewis Hamiltons Mercedes-Abgang und nach dem starken Formel-1-Debüt von Oliver Bearman ist auch Andrea Kimi Antonelli ins Rampenlicht gerückt. Das sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff dazu.

Oliver Bearman musste in Jeddah für den erkrankten Carlos Sainz einspringen. Und obwohl seiner ersten Qualifying- und GP-Teilnahme nur eine freie Trainingsstunde vorangegangen war, konnte der Ferrari-Reservist bei seiner unerwarteten Formel-1-Premiere glänzen.

Der Nachwuchsfahrer der Scuderia war eigentlich für das Formel-2-Wochenende nach Saudi-Arabien gereist, dieses hatte mit der Eroberung der Pole auch gut begonnen. Doch dann kam alles anders und der 18-jährige Brite fand sich plötzlich im sehr viel schnelleren GP-Renner aus Maranello wieder.

Der Einsatz hat die Diskussion um die Talente, die an der Schwelle zur Formel 1 stehen, in Schwung gebracht. Und in diesem Zusammenhang wurde auch viel über Bearmans Prema-Racing-Teamkollegen Andrea Kimi Antonelli gesprochen.

Der 17-jährige Italiener, der zum Mercedes-Nachwuchskader gehört, belegt nach den ersten beiden Formel-2-Rennwochenenden seiner Debüt-Saison in der Nachwuchsklasse den zehnten Zwischenrang und ist einer der Piloten, der als möglicher Nachfolger von Lewis Hamilton gehandelt wird.

Das liegt nicht zuletzt an den Aussagen von Teamchef Toto Wolff, der selbst gestanden hat: «Wahrscheinlich habe ich zu viel über Kimi geredet, denn er ist erst 17 Jahre alt, er hat die Formel 3 übersprungen und ist direkt in die Formel 2 eingestiegen. Er muss lernen und man kann sagen, dass er mehr im Schatten stehen sollte, um sich in Ruhe entwickeln zu können und alles zu verstehen.»

Das Talent aus Bologna werde wohl in die Formel 1 aufsteigen, sollte alles nach Plan laufen, erklärte der Wiener, mahnte aber auch: «Aber ich weiss nicht, ob das im nächsten Jahr geschieht und ob er dann für uns ausrücken wird.»

Sicher ist: Die Entscheidung, wer das Cockpit des siebenfachen Weltmeisters Hamilton übernehmen wird, soll nicht übereilt getroffen werden. Wolff stellte klar: «Nun, die Entscheidung von Lewis, zu Ferrari zu gehen, wurde ziemlich schnell gefällt, ich will aber das Gegenteil tun. Ich werde abwarten und schauen, wie sich die Saison und der Fahrermarkt entwickeln, und dann später im Jahr eine Wahl treffen.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0