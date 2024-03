Klage von Susie Wolff: Lewis Hamilton ergreift Partei

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat eine klare Meinung, wenn es um die Strafanzeige von Susie Wolff gegen den Automobilweltverband FIA geht. Der Mercedes-Pilot unterstützt das Vorhaben der Schottin.

Als die FIA im Dezember 2023 Ermittlungen einleitete, um einen möglichen Interessenkonflikt zwischen Mercedes-Teamchef Toto Wolff und dessen Frau Susie Wolff zu untersuchen, war die Aufregung gross. Konkret soll es um einen möglichen Informationsaustausch zwischen dem Kopf des Mercedes-Werksteams und der Schottin, die als Geschäftsführerin der Frauen-Nachwuchsserie «F1 Academy» tätig ist, gegangen sein.

Obwohl die Ermittlungen bereits nach zwei Tagen wieder beendet wurden – mit der Feststellung der FIA, dass die FOM-Strukturen stark genug seien, um einen möglichen Regelverstoss zu verhindern, ist die Angelegenheit damit nicht vom Tisch. Denn Susie Wolff hat sich entschieden, Strafanzeige gegen die FIA einzureichen. Wie sie in den sozialen Medien berichtet, hat sie die entsprechenden Schritte am 4. März in Frankreich unternommen.

Rückendeckung bekommt sie dabei von Lewis Hamilton. Der siebenfache Weltmeister, der in diesem Jahr noch für das Mercedes-Team von Toto Wolff auf Punktejagd geht, sagte im Fahrerlager von Melbourne: «Ich bin zuallererst unglaublich stolz auf Susie. Sie ist so mutig und steht für grossartige Werte ein. Sie ist ein echter Leader.»

«In einer Welt, in der die Leute oft mundtot gemacht werden, sendet sie eine so grossartige Message aus, indem sie sich wehrt. Ich liebe es, dass sie das Ganze über die Grenzen dieser Welt hier hinausbringt, weil man in diesem Sport und innerhalb der FIA keine Verantwortung übernimmt. Die Dinge geschehen hinter verschlossenen Türen, es herrscht keine Transparenz. Und ich denke, die Fans brauchen diese. Wie kann man sonst dem Sport trauen?», sprach der Brite Klartext.

Er hoffe auf eine positive Wirkung, speziell für die Frauen im immer noch von Männern dominierten Sport, ergänzte Hamilton, der auf Nachfrage auch klarstellte: FIA-Chef Mohammed Ben Sulayem habe nie seine Unterstützung gehabt.

