Daniel Ricciardo zu Dr. Helmut Marko: «Nicht nervig»

​Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat in seiner Kolumne für SPEEDWEEK.com betont, dass Daniel Ricciardo zulegen muss. In Melbourne ist der Australier darauf angesprochen worden.

Nach zwei WM-Läufen 2024 stehen die Racing Bulls (offiziell Visa Cash App RB) noch ohne Punkte da. Der achtfache GP-Sieger Daniel Ricciardo kam in Bahrain und Saudi-Arabien auf den Rängen 13 und 16 ins Ziel, der Japaner Yuki Tsunoda auf 14 und 15.

In seiner Nachbetrachtung des Rennens von Jeddah bei SPEEDWEEK.com hat Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko festgehalten: «Sowohl für Yuki als auch für Daniel geht es in dieser Saison um viel. Yukis Qualifying-Performance war sehr gut, und Ricciardo muss sich jetzt bald einmal etwas einfallen lassen. Wo es Arbeit gibt: In der Quali ist zumindest Tsunoda sehr gut, dann fahren sie im ersten Stint vorne in den WM-Punkten mit, nur um danach immer weiter zurückzufallen. Sie können den Speed auf Dauer nicht halten. Ob sie die Reifen zu sehr beanspruchen oder es andere Gründe hat: Das gilt es rauszufinden.»

Im Fahrerlager des Albert Park Circuit von Melbourne ist Ricciardo auf die Worte von Dr. Marko angesprochen worden. Der WM-Dritte von 2014 und 2016 sagt: «Die Kritik ist überhaupt nicht nervig, denn mir ist klar, was die Leute von mir erwarten und auch, was ich selber von mir erwarte.»

«Es liegt in der Natur der Sache, dass es Lob gibt, wenn es gut läuft, und dass eben Kritik laut wird, wenn es nicht so gut läuft. Das gehört zum Geschäft. Ich weiß, dass ich das besser kann. Ich weiß, dass ich in diese Startaufstellung gehöre. Wenn ich gefragt werde, ob ich etwas zu beweisen habe, dann nur mir selber.»



«Ich will die Menschen stolz machen, die an mich glauben. Wenn jemand berechtigte Kritik äußert, dann habe ich mir das alles vorher selber schon gesagt. Und deshalb empfinde ich das überhaupt nicht als ärgerlich.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe



WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0