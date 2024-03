FP1 Melbourne: Rote Flagge, Bestzeit von Lando Norris

Mehrere Formel-1-Stars erlebten im ersten freien Training im Albert Park eine Schrecksekunde, hatten aber Glück im Unglück. Nicht alle kamen aber mit dem Schrecken davon. Die Bestzeit sicherte sich Lando Norris.

Das erste freie Training im Albert Park von Melbourne startete bei strahlendem Sonnenschein. Die Aussentemperatur lag noch bei 18 Grad Celsius, der Asphalt des 5,278 km langen Rundkurses hatte sich auf 29,6 Grad aufgeheizt, als sich die ersten Fahrer auf die Strecke wagten. Kaum waren die Autos auf der Bahn, folgten schon die ersten Klagen über Funk.

Mercedes-Pilot George Russell meldete Vibrationen in der Lenkung, sein Teamkollege Lewis Hamilton berichtete derweil, dass sich das Gaspedal etwas zu lang anfühle, und Nico Hülkenberg, der in Saudi-Arabien den ersten WM-Punkt für das Haas-Team in diesem Jahr hatte erobern können, erklärte am Funk, dass sein Unterboden auf der Gegengeraden zu stark aufsetzt.

Auf der Zeitenliste wechselten sich in der ersten Viertelstunde mehrere Piloten an der Spitze ab, bevor Champion Max Verstappen mit 1:18,670 min eine neue Messlatte setzt. Der Niederländer hatte wie Ferrari-Star Charles Leclerc und sein Red Bull Racing-Teamkollege Sergio Pérez bereits bei der ersten Ausfahrt die weichen Reifen aufgeschnallt. Die meisten anderen Fahrer hatten für den ersten Run die mittelharte Mischung gewählt.

Nicht so Carlos Sainz. Der Spanier, der das vergangene Rennwochenende nicht beenden konnte, weil er am Blinddarm hatte operiert werden müssen, drehte wie sein Stallgefährte auf den roten Gummis seine Runden. Der Spanier belegte nach 10 Runden den achten Platz auf der Zeitenliste, ihm fehlten knapp drei Zehntel auf die Rundenzeit seines Teamkollegen.

Eine Schrecksekunde erlebte Fernando Alonso, der ausgangs der schnellen Schikane an der zehnten Kurve neben die Strecke geriet und durchs Kiesbett fuhr. Der zweifache Champion hatte Glück im Unglück und konnte einen Einschlag an der Mauer vermeiden. Allerdings musste der Unterboden an seinem Aston Martin ausgetauscht werden.

Alonso war nicht der Einzige, der Glück hatte: Auch Russell verlor 13 Minuten später eingangs der neunten Kurve die Kontrolle über sein Heck. Der Brite reagierte flott und konnte dadurch einen Dreher verhindern. An der gleichen Stelle tat sich kurz darauf auch Valtteri Bottas schwer. Der Routinier aus dem Sauber-Team legte einen Dreher hin und bretterte daraufhin durch das Kiesbett.

Noch schlechter erging es Alex Albon. Der Williams-Pilot erwischte in der achten Kurve die Mauer und sorgte damit 20 Minuten vor dem Ende der Session für eine rote Flagge. Die Top-10-Reihenfolge lautete zu diesem Zeitpunkt: Lando Norris vor Leclerc, Yuki Tsunoda, Pérez, Lance Stroll, Verstappen, Oscar Piastri, Daniel Ricciardo, Sainz und Albon. Dahinter belegten Kevin Magnussen, Logan Sargeant, Esteban Ocon, Hülkenberg, Hamilton, Russell, Guanyu Zhou, Bottas, Pierre Gasly und Alonso die weiteren Ränge.

Es dauerte eine Weile, bis der GP-Renner aus Grove von der Piste geschafft wurde. Nach elf Minuten durften die GP-Stars wieder auf die Bahn. An der Spitze änderte sich bis zum Ende der Session aber nichts mehr: Norris durfte sich über die Bestzeit freuen. Dahinter sicherte sich Verstappen mit einem letzten schnellen Versuch die zweite Position auf der Zeitenliste vor Russell, der sich auch zum Ende verbesserte.

1. Training Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,564 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,582 min

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,597 min

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,599 min

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,621 min

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,642 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,667 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,686 min

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,771 min

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,918 min

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:19,274 min

12. Alex Albon (T), Williams, 1:19,443 min

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,489 min

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,519 min

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,561 min

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,604 min

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,622 min

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,716 min

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,989 min

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:20,014 min