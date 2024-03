Dr. Helmut Marko: «Charles Leclerc ist schnell»

Im zweiten Training blieb Max Verstappen deutlich langsamer als der Tagesschnellste Charles Leclerc. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko erklärte nach der Session, warum der Abstand so gross ausfiel.

Der Auftakt ins Melbourne-Wochenende verlief für Max Verstappen nicht ganz ohne Sorgen. Der Champion aus dem Red Bull Racing Team war in beiden freien Trainings jeweils der Zweitschnellste: In der ersten Session fehlten dem dreifachen Weltmeister nur 18 Tausendstel auf die Bestmarke von Lando Norris, im zweiten Training trennten ihn ganze 0,381 sec von der Tagesbestzeit, die Ferrari-Star Charles Leclerc in den Asphalt des Albert Park Circuit brannte.

Das hatte mehrere Gründe, wie Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko im SPEEDWEEK.com-Gespräch erklärte. Der Grazer räumte gewohnt offen ein: «Charles Leclerc ist schnell.» Und er erzählte: «Max hat im ersten Training den Unterboden und noch einiges relativ stark beschädigt, dadurch sind wir im zweiten Training erst 20 Minuten später rausgekommen.»

«Das hat uns in der Feinabstimmung gefehlt», betonte der Grazer, der auch verriet: «Im Qualifying-Heat waren wir nicht mit stärkster Motor-Leistung unterwegs, das war also noch nicht aussagekräftig.» Im Renntrimm gibt es aber noch etwas Arbeit für die Weltmeister-Mannschaft aus Milton Keynes. Der Doktor sagte dazu: «Im Longrun waren wir etwas hinten. Aber das ist auf die mangelnde Zeit zurückzuführen. Doch es wird eng werden.»

Mit Blick aufs Rennen ergänzte der 80-Jährige: «Wenn wir die Abstimmungsprobleme nicht in den Griff kriegen würden, dann würde es auch im Rennen eng werden. Aber ich bin mal optimistisch, dass uns das gelingen wird.»

2. Training, Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,277 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,658

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,707

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,822

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,912

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,951

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,077

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,090

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,155

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,188

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,421

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,534

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,578

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,585

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,691

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:18,702

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,705

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,834

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,275

Nicht im Einsatz: Alex Albon (T), Williams

1. Training Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,564 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,582 min

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,597 min

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,599 min

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,621 min

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,642 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,667 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,686 min

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,771 min

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,918 min

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:19,274 min

12. Alex Albon (T), Williams, 1:19,443 min

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,489 min

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,519 min

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,561 min

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,604 min

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,622 min

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,716 min

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,989 min

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:20,014 min